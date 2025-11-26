Dễ dàng chuyển tiền quốc tế, thân nhân vững kinh tế với giải pháp từ Techcombank

(VTC News) -

Số hoá quy trình, gác lại nỗi lo thủ tục

Với nhiều gia đình có con em du học hoặc người thân sinh sống ở nước ngoài, việc chuyển tiền trợ cấp định kỳ vừa là nhu cầu thiết yếu, vừa là nỗi trăn trở thường trực. Hình ảnh quen thuộc của việc chuẩn bị hồ sơ chứng từ gốc, ra quầy giao dịch xếp hàng và tâm lý chờ đợi kéo dài đã từng là trở ngại lớn, gây lo âu cho cả người gửi lẫn người nhận.

Thấu hiểu điều đó, Techcombank đã phát triển tính năng chuyển tiền quốc tế an toàn, tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trên Techcombank Mobile.

Theo đó, khách hàng không cần mở mới tài khoản ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền quốc tế được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán (VND) của khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền đa mục đích như chuyển tiền học phí, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt phí cho du học, sinh hoạt phí khám chữa bệnh, sinh hoạt phí công tác/ du lịch/ thăm viếng và trợ cấp thân nhân ở nước ngoài.

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn trên màn hình Techcombank Mobile. Giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 02 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần chỉnh sửa, tỷ giá giao dịch sẽ được giữ nguyên trong 2 ngày kể từ thời điểm tạo yêu cầu thành công. Trong trường hợp giao dịch bắt buộc phải hủy, khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Hỗ trợ đa ngoại tệ, ưu đãi tỷ giá hấp dẫn

Techcombank Mobile hỗ trợ người dùng chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ như USD, AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, THB, NZD… với tỷ giá và hạn mức được hiển thị trên màn hình Techcombank Mobile, khách hàng có thể tra cứu dễ dàng tỷ giá Euro hôm nay, tỷ giá USD hôm nay… Đặc biệt tỷ giá đã được ưu đãi giảm tối đa 120 điểm (*) tùy theo số tiền ngoại tệ khách hàng chuyển và phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng.

(*) Áp dụng theo điều kiện, điều khoản từng thời kỳ. Khách hàng chủ động theo dõi và cập nhật trạng thái giao dịch ngay trên Techcombank Mobile.

Trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế online với Techcombank Mobile.

Hỗ trợ chuyển tối đa bằng hạn mức GDP bình quân đầu người tại quốc gia chuyển đến

Căn cứ theo quy định của NHNN và nhu cầu hợp lý của cá nhân nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho thân nhân đang sinh sống tại nước ngoài hay du học sinh đang du học, người đi du lịch, công tác, thăm viếng, hạn mức chuyển tiền quốc tế cho các mục đích trợ cấp thân nhân/ sinh hoạt phí tại Techcombank tối đa bằng GDP bình quân đầu người tại quốc gia nơi người hưởng trợ cấp cư trú (được World Bank công bố https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd ) .

Hạn mức giao dịch dựa trên GDP bình quân đầu người của nước nhận tiền được cập nhật từ World Bank,

link chi tiết https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd

Việc cho phép chuyển tối đa theo hạn mức giúp khách hàng có thể gửi đủ số tiền để người thân trang trải các khoản chi thực tế mà không bị giới hạn thấp hơn nhu cầu. Khi hạn mức được neo vào chỉ số GDP, giao dịch trợ cấp thân nhân được phân loại rõ ràng, minh bạch, giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc giải trình mục đích, đồng thời tuân thủ đúng quy định quản lý ngoại hối.

