Dấu ấn của PVEP tại Triển lãm Khoa học, Công nghệ 'The New Generation Energy'

(VTC News) -

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 50 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Triển lãm Khoa học, Công nghệ với chủ đề “The New Generation Energy” diễn ra trong 2 ngày 21/9 và 22/9 đã giới thiệu những thành tựu nổi bật trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển của Petrovietnam, tái hiện hành trình từ những ngày đầu gian khó đến các trang thiết bị, công nghệ hiện tại và tầm nhìn tương lai.

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tham gia triển lãm với những trang thiết bị mang đậm giá trị lịch sử, thể hiện dấu ấn tự lực và bản lĩnh ngành dầu khí.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Petrovietnam thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Nội dung trưng bày của PVEP trưng bày tại triển lãm là tổ hợp các thiết bị triển khai công tác Tìm kiếm - Thăm dò Khai thác dầu khí (Up-tream).

Từ các thiết bị chuyên dụng tại mỏ khí Tiền Hải C- cái nôi của ngành Dầu khí Việt Nam được Liên Xô trang bị năm 1975 đến cây thông khai thác của mỏ Đại Hùng - kỳ tích dự án 1 USD được điều hành hoàn toàn bởi người Việt, các thiết bị trưng bày là biểu tượng sống động của 50 năm hình thành và phát triển ngành dầu khí Việt Nam, khẳng định bản lĩnh và năng lực của PVEP nói riêng và Petrovietnam nói chung trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi - Năng lượng.

Nhằm lan tỏa ý nghĩa của sự kiện, trong ngày 22/9 PVEP đã tổ chức các chuyến thăm quan triển lãm cho toàn thể CBNV Tổng công ty và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động. Hoạt động ý nghĩa đã bồi đắp thêm niềm tự hào của người lao động PVEP trên hành trình 50 năm dựng xây và phát triển của ngành dầu khí.

Một số hình ảnh của PVEP tại triển lãm

Giàn khoan di động trên đất liền A50, thiết bị được Liên Xô trang bị từ năm 1975 đã giúp xác định và đưa vào khai thác mỏ khí Tiền Hải C - mỏ khí đầu tiên của Việt Nam. Thiết bị đến nay vẫn hoạt động tốt, vừa hoàn thành chiến dịch thu dọn mỏ do PVEP Sông Hồng triển khai.