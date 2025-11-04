+
++
Dàn xe cày xới đường đua chinh phục Việt Nam PVOIL VOC 2025
(VTC News) -
140 tay đua tại Giải Đua xe địa hình Việt Nam 2025 phải đối mặt với "chảo lửa" đất đá trơn trượt, bùn lầy để phô diễn tinh thần thép và ý chí vượt qua giới hạn.
Tin mới
Dàn xe cày xới đường đua chinh phục Việt Nam PVOIL VOC 2025
20:28 04/11/2025
Cha mẹ cưỡng ép con học tập quá sức có thể bị phạt 10 triệu đồng
20:26 04/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời
20:05 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Được kỳ vọng giành vương miện, Bảo Ngọc chuẩn bị gì để đến với Miss World?
19:42 04/11/2025
Hoa hậu
Biến động Bitcoin: Phơi bày rủi ro tài sản số
19:15 04/11/2025
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC 3-0 PVF CAND, vòng 10 giải V.League 2025-2026
19:11 04/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Cận cảnh Honda SH160i/125i và Air Blade 160/125 bản 2026 vừa ra mắt
19:09 04/11/2025
Tin xe 247
Phi hành gia nướng cánh gà và bít tết ngay trên trạm vũ trụ
18:57 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017
18:50 04/11/2025
Tin nóng
Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/11/2025 tại Quảng Ngãi
18:48 04/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/11/2025 tại Thành phố Huế
18:47 04/11/2025
Cần biết
2 xe SH trùng biển số tứ quý 9 ở Hà Nội: Phạt nữ tài xế mua biển giả
18:46 04/11/2025
Tin nóng
Lịch chiếu phim The Manipulated
18:36 04/11/2025
Phim
Truy tố Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy
18:32 04/11/2025
Bản tin 113
6 người chết và mất tích, hàng nghìn nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập do mưa lớn
18:22 04/11/2025
Tin nhanh 24h
Thí sinh Miss Universe 2025 bật khóc, bỏ về sau khi bị ông Nawat mắng thẳng mặt
18:18 04/11/2025
Hoa hậu
Giá vàng bước vào mùa tăng mạnh nhất: Chuyên gia nói gì?
18:14 04/11/2025
VTC NEWS TV
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV
18:14 04/11/2025
Sao Việt
Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 11/2025
18:14 04/11/2025
Thị trường
Trực thăng quân sự Philippines rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ bão Kalmaegi
18:10 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Doanh nghiệp công nghệ Việt đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo
17:58 04/11/2025
VTC NEWS TV
Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới từ 18/11
17:43 04/11/2025
Đời sống
Kỳ tích y học: Chàng trai 19 tuổi sống lại sau 4 lần ngừng tim
17:35 04/11/2025
Tin tức
Chính sách mới cho phép phạm nhân hiến mô, thể hiện tư duy pháp luật tiến bộ
17:35 04/11/2025
Chính trị
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang
17:34 04/11/2025
Bản tin 113
Miss Universe 2025 vướng loạt ồn ào chỉ sau vài ngày diễn ra
17:21 04/11/2025
Hoa hậu
Bắt giữ kẻ buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về Nghệ An
17:20 04/11/2025
Bản tin 113
BIDV và WMI hợp tác phát triển đội ngũ Private Banker tiêu chuẩn quốc tế
17:00 04/11/2025
Kinh tế
Quốc vụ khanh Thụy Điển thăm Việt Nam, thảo luận hợp tác dự án đường sắt Bắc Nam
16:54 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Đà bứt tốc chưa từng có của hạ tầng giao thông TP.HCM, ai sẽ hưởng lợi?
16:53 04/11/2025
Bất động sản