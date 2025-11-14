Đóng

Đài Tiếng nói Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/11, Đảng ủy VOV tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, với sự tham dự của Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ và các chuyên gia, cán bộ Đài.

