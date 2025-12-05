Đại tá Lê Đức Hùng giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao

Chiều 4/12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện KSND tối cao đến các điểm cầu Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Công an TP Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Ảnh: Bảo vệ pháp luật.

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện KSND tối cao Nguyễn Văn Minh công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu Công an TP Hà Nội giữ chức danh Điều tra viên cao cấp và chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Trong thời gian gần đây, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an nhiều tỉnh gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình.

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế Bộ Công an với cương vị Phó Cục trưởng.

Từ ngày 1/1/2025, ông được điều động giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Thượng tá 41 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an Nhân dân, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nhanh chóng nắm bắt công việc tại địa phương.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực, cống hiến, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và của tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng lực lượng công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng (SN 1984, quê Hải Phòng), có trình độ Thạc sỹ Cảnh sát Nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Thanh Tùng có thời gian dài công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng được đánh giá cao ở bản lĩnh nghiệp vụ, năng lực điều tra các vụ án phức tạp thuộc lĩnh vực kinh tế và đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.