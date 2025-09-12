Đại hội Đảng bộ Quảng Ngãi: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá

(VTC News) -

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, sáng nay (12/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức bế mạc, kết thúc thành công tốt đẹp.

Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là một công trình của tập thể được xây dựng bằng tất cả sự tâm huyết, trí tuệ, thể hiện khát vọng, ý chí của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá.

Đại hội đã nghe quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 với số lượng 68 người, chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, 4 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I nhiệm kỳ 2025- 2030 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã nghe báo cáo về Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 37 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 3 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Đại hội nhất trí thông qua 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, Đại hội xác định thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Một nhiệm kỳ mới, một hành trình mới của Quảng Ngãi

Phát biểu tại buổi bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy - khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Bà Vân khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 phát triển năng động, toàn diện và vững chắc hơn.

"Một nhiệm kỳ mới, một hành trình mới của đất nước và quê hương Quảng Ngãi bắt đầu từ hôm nay, khát vọng của Quảng Ngãi hòa chung vào khát vọng của dân tộc.

Với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin, khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, chúng ta tự tin nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó" - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói.