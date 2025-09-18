Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8: Diễn đàn đối thoại vì hoà bình và phát triển bền vững

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ hơn 100 đoàn đại biểu từ 60 quốc gia, đại diện các tôn giáo lớn như Hồi giáo, Công giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Chính thống giáo, Lão giáo, Hin du giáo, Bái hỏa giáo, Thần đạo… cùng các tổ chức quốc tế, giới học giả và chính khách. Đây là diễn đàn quốc tế uy tín, khởi xướng từ năm 2000, nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khẳng định vai trò của tôn giáo trong kiến tạo hoà bình, phát triển bền vững.

Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại tôn giáo trong bối cảnh thế giới đầy biến động, xung đột và chia rẽ gia tăng.

Ông bày tỏ lo ngại về các xu hướng cực đoan, khủng hoảng niềm tin và đối đầu tư tưởng, đồng thời nêu bật các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và nguy cơ xung đột hạt nhân. Ông cũng cảnh báo về xu hướng hòa lẫn giữa chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa yêu nước, khiến giới trẻ hoang mang và gia tăng bất ổn chính trị ở một số quốc gia.

Tổng thống Tokayev khẳng định, các nhà lãnh đạo tôn giáo là những “sứ giả hoà bình”, gắn kết bởi lợi ích chung và hướng nhân loại tới những giá trị cao đẹp. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hoà bình, đối thoại liên văn hoá và xây dựng một văn kiện chung về trách nhiệm sinh thái tôn giáo.

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tham gia Đại hội.

Ban Thư ký Đại hội đã xây dựng “Khái niệm phát triển bền vững đến năm 2033”, xác định mục tiêu bảo đảm hoà bình, cùng tồn tại hài hoà và khẳng định các chuẩn mực đạo đức phổ quát. Các Tuyên bố cuối kỳ nhiều lần được phổ biến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thể hiện sự ghi nhận ở cấp toàn cầu.

Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, dẫn đầu tham dự Đại hội. Sự tham gia này thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, đồng hành cùng cộng đồng tôn giáo thế giới vì hoà bình và phát triển bền vững.