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Đại gia đình sống chung trên đất 3.000m², chị em dâu thân nhau như ruột thịt
(VTC News) -
Sau nhiều biến cố, 4 anh em ở Hà Nội lần lượt trở về mảnh đất gần 3.000m² của cha mẹ, dựng nhà cạnh nhau, gìn giữ nếp sống đại gia đình đầm ấm.
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