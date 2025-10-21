Đóng

Đại biểu Phạm Văn Hòa: 'Không thể để giá vàng cứ tăng mãi'

(VTC News) -

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nhấn mạnh "không thể để giá vàng cứ tăng mãi" và đề xuất cấp phép nhập khẩu vàng để kiểm soát giá, ổn định kinh tế vĩ mô.

QUỲNH TRANG
