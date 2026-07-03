Đặc quyền sinh thái chưa từng có với hơn 100 công viên tại Vinhomes Sài Gòn Park

(VTC News) -

Không gian xanh - thước đo mới của sự xa xỉ

Ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt và triều cường, ngập úng kéo dài mỗi mùa mưa đang là “nỗi đau” hiện hữu tại vùng lõi TP.HCM. Khi bê tông hóa gia tăng, bề mặt tự nhiên mất khả năng thấm nước, trong khi cây xanh ngày càng thu hẹp khiến bụi mịn và khí thải không còn được cân bằng hiệu quả.

Thực trạng này được phản ánh rõ qua số liệu của Sở Xây dựng TP.HCM. Diện tích cây xanh bình quân tại khu vực nội thành cũ chỉ đạt 0,7 m²/người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 10 m²/người mà WHO khuyến nghị. Thành phố cũng thường xuyên góp mặt trong nhóm những đô thị ô nhiễm nhất thế giới.

Để cải thiện tình trạng này, giai đoạn 2020-2025, TP.HCM quy hoạch 75 công viên công cộng với tổng diện tích hơn 500 ha. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ 8 dự án, tương đương 33 ha, được chấp thuận đầu tư, chưa đạt 10% kế hoạch.

Công viên bách thảo Botanica Park 27ha - một trong 100 công viên tại Vinhomes Sài Gòn Park.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park quy mô 1.080 ha tại cực Tây Bắc được xem như một bước ngoặt trong tư duy phát triển đô thị.

Thay vì chỉ dành vài khu đất cho công viên như cách làm truyền thống, siêu đô thị được quy hoạch như một “thành phố công viên sinh thái”, nơi hơn 100 công viên lớn nhỏ được đan cài vào từng phân khu, đưa thiên nhiên trở thành một phần của nhịp sống thường nhật.

Bước ra cửa là chạm vào “kỳ quan sinh thái”

Điểm khác biệt của Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ nằm ở việc sở hữu số lượng công viên quy mô hiếm thấy, mà còn ở cách toàn bộ hệ sinh thái xanh được tổ chức như một mạng lưới liên hoàn, để cư dân ở bất kỳ vị trí nào cũng chỉ cách thiên nhiên vài bước chân.

Nổi bật trong đó là VinWonders rộng 22,7ha - điểm đến giải trí mới của khu vực. Tại đây, Thế giới gia đình thần tiên nước rộng 9,5ha và Thế giới thần tiên trẻ em 6,8ha mang tới hệ thống trò chơi hiện đại cùng chuỗi trải nghiệm đa dạng, trở thành không gian để các thế hệ trong gia đình cùng vui chơi, khám phá và gắn kết.

Nếu VinWonders mang đến bầu không khí sôi động, thì Công viên Bách Thảo rộng 27ha lại mở ra một khoảng xanh thư thái giữa lòng đô thị. “Trái tim” của công viên là Vườn hoa nhà kính ôn đới quy mô 1,5ha lớn bậc nhất thế giới.

Đây sẽ là “bảo tàng sống” quy tụ những loài kỳ hoa dị thảo từ khắp các châu lục, đồng thời là lớp học sinh thái, nơi trẻ nhỏ khám phá thiên nhiên, người lớn tìm lại sự cân bằng và người cao tuổi tận hưởng những phút giây thư thái.

Vườn hoa nhà kính 1,5ha không chỉ là sân chơi của trẻ nhỏ, mà còn là liệu pháp chữa lành cho cả gia đình.

Một điểm nhấn khác là sân golf 36 hố rộng 200ha. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thể thao và khẳng định phong cách sống của cộng đồng cư dân tinh hoa, tiện ích thượng lưu này còn đóng vai trò như một lá phổi xanh quy mô lớn, góp phần điều hòa vi khí hậu và cân bằng sinh thái cho toàn siêu đô thị.

Nhờ mạng lưới hơn 100 công viên nội khu được phân bổ khắp dự án, cư dân không còn phải lên kế hoạch để “đi công viên” như trước. Thiên nhiên hiện diện ngay trước hiên nhà, dọc những tuyến dạo bộ, dưới tán cây hay bên các mặt nước cảnh quan. Mỗi lần bước ra khỏi cửa cũng là lúc cơ thể được tái tạo năng lượng giữa bầu không khí trong lành.

Vinhomes Sài Gòn Park định hình chuẩn sống sinh thái khác biệt với 200ha cây xanh và mặt nước.

Gắn bó với An Sương (Hóc Môn) hơn 20 năm, anh Lê Trọng Nghĩa cho biết việc tìm một khu đô thị có không gian xanh quy mô tại khu vực này trước đây gần như không thể.

“Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm không gian xanh, hệ thống công viên sinh thái tại Vinhomes Sài Gòn Park là giá trị khác biệt và cũng là yếu tố khiến tôi quyết định lựa chọn nơi đây để an cư”, anh Nghĩa chia sẻ.

Anh Lê Trọng Nghĩa (Hóc Môn) chọn Vinhomes Sài Gòn Park vì “phải lòng” không gian sống xanh hiếm có.

Bên cạnh lợi thế sinh thái, siêu đô thị còn sở hữu vị thế chiến lược đón đầu một mạng lưới hạ tầng tỷ đô với tâm điểm là Vành Đai 3, Quốc lộ 22 mở rộng, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, và đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vừa khởi công ngày 1/7. Chuỗi hạ tầng này khi hoàn thành giúp cư dân chỉ mất khoảng 20-25 phút để kết nối với lõi trung tâm, nhưng lại sở hữu quyền năng cách ly hoàn toàn khỏi khói bụi và tiếng ồn.

Từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Đông Tây Land cho biết, bất động sản thường ghi nhận những bước nhảy giá trị rõ nét tại ba thời điểm: bàn giao nhà, hoàn thiện hệ tiện ích và hạ tầng giao thông đi vào vận hành.

“Vinhomes Sài Gòn Park đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng giá phi mã. Mỗi cột mốc đều có thể tạo ra một đợt tăng giá từ 10-20%, thậm chí cao hơn nếu thị trường thuận lợi”, ông Bình nhận định.

Khi quỹ đất thấp tầng tại TP.HCM ngày càng trở nên khan hiếm, không gian sống xanh quy mô lớn cũng trở thành tài sản khó có thể tái tạo. Sở hữu một không gian sống xanh tại Vinhomes Sài Gòn Park chính khoản đầu tư vô giá cho sức khỏe và hạnh phúc của cả gia đình, đồng thời là tài sản tích lũy giàu tiềm năng tăng giá theo thời gian.