Cứu sống nam bệnh nhân ngoại quốc bị tắc hoàn toàn 'động mạch sinh mệnh'

(VTC News) -

Nam bệnh nhân 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, xuất hiện đau vùng ngực, vùng sau xương ức, mức độ tăng dần kèm khó thở nên được đưa tới Bệnh viện đa khoa phương Đông.

Sau thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn 1 (LAD1 - Left Anterior Descending 1).

Theo ThS.BS.CKI Trịnh Quốc Hưng, Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, LAD1 được ví như “động mạch sinh mệnh” của trái tim bởi đây là mạch máu quan trọng cung cấp máu cho phần lớn cơ tim thất trái - buồng tim đảm nhiệm chức năng bơm máu đi nuôi cơ thể.

Khi LAD1 bị tắc hoàn toàn, dòng máu cung cấp oxy cho cơ tim bị gián đoạn nghiêm trọng. Mỗi phút trôi qua, các tế bào cơ tim bị thiếu oxy, hoại tử không thể phục hồi, làm tăng nguy cơ sốc tim, rối loạn nhịp nguy hiểm, suy tim cấp và đột tử.

Chạy đua từng phút giành lại nhịp sống cho trái tim bệnh nhân

Ngay khi xác định tình trạng nguy cấp, Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim. Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng phối hợp, sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để xác định vị trí tổn thương, tiến hành can thiệp mạch vành qua da.

Các bác sĩ đặt stent tái thông thành công động mạch LAD1, khôi phục dòng máu nuôi tim trong “thời gian vàng”, giúp hạn chế tối đa vùng cơ tim bị tổn thương.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện tích cực và tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế.

ThS.BS.CKI Trịnh Quốc Hưng cho biết, với nhồi máu cơ tim cấp, thời gian là yếu tố quyết định. Mỗi phút trì hoãn điều trị có thể khiến thêm nhiều tế bào cơ tim bị mất đi vĩnh viễn, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện đau thắt ngực kéo dài trên 15 phút, đau lan lên vai, cánh tay trái, cổ, hàm; kèm khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, người bệnh cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Ngay cả những cơn đau ngực thoáng qua, tự thuyên giảm cũng không nên chủ quan, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý tim mạch nguy hiểm.