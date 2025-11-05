Cúp Chiến thắng 2025: 11 hạng mục trao giải, quỹ thưởng 750 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 5/11, buổi lễ công bố giải thưởng Cúp Chiến Thắng 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức nhiều năm qua nhằm tôn vinh các gương mặt thể thao tiêu biểu của nước nhà.

Từ mùa đầu tiên năm 2015, Cúp Chiến Thắng đã trở thành giải thưởng uy tín bậc nhất trong làng thể thao Việt Nam. Giải ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu – từ những huyền thoại thể thao đến những ngôi sao trẻ đang vươn tầm châu lục và thế giới.

Cúp Chiến Thắng 2025 có 11 hạng mục trao thưởng.

Nguyễn Thị Ánh Viên, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải… đã nhiều lần bước lên bục vinh quang của Cúp Chiến Thắng, tạo nên một “bảo tàng ký ức” của thể thao Việt Nam trong suốt một thập kỷ.

Cúp Chiến thắng 2025 có 11 hạng mục bình chọn gồm: Nam Vận động viên của năm; Nữ Vận động viên của năm; Vận động viên Trẻ của năm; Huấn luyện viên của năm; Đội tuyển của năm; Đồng đội của năm; Vận động viên được yêu mến nhất; Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm; Giải thưởng thành tựu trọn đời và Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.

Mức thưởng kỷ lục tiếp tục được Ban Tổ chức giữ nguyên với tổng số lên tới 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng được dành cho cá nhân, tập thể giành giải ở 3 hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm.

Đáng chú ý, căn cứ vào thực tế gắn với tính đặc thù của Cúp Chiến thắng, Ban Tổ chức quyết định sẽ chỉ “chốt” danh sách đề của của các hạng mục và tiến hành bầu chọn sau SEA Games 33 (từ 09- 20/12/2025) sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thể thao Việt Nam nhằm chọn lựa ra được những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, xứng đáng nhất.

Có hai vòng bầu chọn gồm vòng 1 dành cho khán giả cùng người hâm mộ cả nước, và vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín đảm trách theo một quy trình, cách thức chặt chẽ, minh bạch. Cùng với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách và cách thức bình chọn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc bình chọn của khán giả trong “tháng cao điểm” (dự kiến từ 25/12/2025 đến 25/01/2026).