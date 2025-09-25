Đóng

Cuồng phong bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15, đe dọa Bắc Bộ – Trung Bộ

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão Bualoi có sức gió mạnh nhất đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, đe dọa Bắc Bộ – Trung Bộ.

Trang Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới