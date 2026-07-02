Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt'

(VTC News) -

Năm 2001, bộ phim Tân dòng sông ly biệt gây sốt, nhanh chóng đưa tên tuổi dàn diễn viên chính gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên khác với 3 diễn viên còn lại, Cổ Cự Cơ có phần lép vế hơn. Anh hoạt động không quá năng nổ ở mảng phim ảnh để đầu tư mạnh về âm nhạc.

Tài tử đa tài

Sinh năm 1972, Cổ Cự Cơ bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 1990 thông qua lớp đào tạo diễn viên của TVB. Công việc ban đầu của anh là làm MC các gameshow, chương trình ca nhạc.

Năm 1994, anh phát hành album Lý giải của tình yêu và nhanh chóng nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Thành công của Tân dòng sông ly biệt (2001) giúp cho Cổ Cự Cơ tiếp tục khẳng định tên tuổi ở mảng phim ảnh.

"Tân dòng sông ly biệt" và "Hoàn Châu cách cách" là 2 bộ phim làm nên tên tuổi Cổ Cự Cơ.

Nhờ đó, Cổ Cự Cơ có cơ hội tham gia Hoàn Châu cách cách phần 3 với vai Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ. Từng có thời điểm, Cổ Cự Cơ còn được chú ý và nổi tiếng hơn cả Tô Hữu Bằng.

Có sự nghiệp phim ảnh khởi sắc nhưng Cổ Cự Cơ vẫn quyết định theo đuổi đam mê âm nhạc. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc như Yêu và thành thật, Chưa bao giờ là quá muộn, Tình yêu và sự chân thành...

Mối tình viên mãn hơn 3 thập kỷ

Năm 2012, Cổ Cự Cơ bất ngờ công khai bạn gái hơn 4 tuổi - Trần Anh Tuyết. Đây là người trợ lý đã gắn bó bên mình 20 năm, cũng là người góp phần làm nên thành công của anh.

Theo tài tử, cả hai quen nhau từ đầu thập niên 1990. Sau khi yêu Cổ Cự Cơ, Trần Anh Tuyết chuyển sang làm trợ lý cho nam diễn viên.

Thời gian yêu nhau, Trần Anh Tuyết luôn là người đứng sau hỗ trợ Cổ Cự Cơ phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Tấm chân tình không thể đo đếm bằng thời gian, tiền bạc khiến Cổ Cự Cơ luôn khắc cốt ghi tâm. Đây là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ với cuộc tình kéo dài 20 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Cổ Cự Cơ có chuyện tình đẹp hơn 3 thập kỷ.

Sau khi công khai mối quan hệ, Trần Anh Tuyết thường gặp những bình luận không hay nhan sắc hay tuổi tác chênh lệch, song diễn viên sinh năm 1972 khẳng định bạn gái luôn là nữ thần trong tim anh.

Tháng 7/2014, họ đăng ký kết hôn tại Las Vegas vào tháng 7/2014. Nhiều năm sau kết hôn, cả hai vẫn giữ lửa tình yêu bền chặt mặc cho showbiz đầy rẫy thị phi. Trần Anh Tuyết luôn âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh sắp xếp và lo lắng cho chồng. Còn Cổ Cự Cơ từng hứa sẽ trọn đời ở bên vợ và trân trọng những gì cô đã dành cho anh.

Cuộc sống làm "bố bỉm sữa" ở tuổi U70

Năm 2020, cả hai đón con trai đầu lòng. Theo Sina, Cổ Cự Cơ và bà xã kể từ lúc kết hôn đến nay tiêu tốn không ít tiền của, công sức để thực hiện ước mong được làm cha mẹ. Vì thời điểm kết hôn Trần Anh Tuyết đã 46 tuổi nên việc có con của cặp đôi gặp nhiều khó khăn, cho nên vợ của nam diễn viên phải đông lạnh trứng nhằm đảm bảo khả năng sinh sản.

Cổ Cự Cơ bên vợ và con trai lớn.

Tháng 1/2026, Cổ Cự Cơ hạnh phúc thông báo có thêm con trai thứ 2 ở tuổi 53. Theo tài tử, vợ chồng anh hiểu được tầm quan trọng của việc có anh chị em để cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hành trình trưởng thành. Cha mẹ chỉ đồng hành với con cái trong một phần của cuộc đời, phần còn lại là anh chị em cùng nương tựa vào nhau.

Thời gian qua, ngôi sao phim "Tân dòng sông ly biệt" thường xuyên chia sẻ về cuộc sống làm "bố bỉm sữa" của mình.

Nghệ sĩ chia sẻ rằng dù việc chăm sóc hai con nhỏ khiến anh khá bận rộn nhưng chính niềm hạnh phúc khi được làm cha, được đồng hành cùng các con qua từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống chính là bí quyết giúp mình "trẻ mãi không già".

Vợ chồng tài tử có thêm một cậu con trai vào đầu năm 2026.

Ở tuổi 54, anh vẫn tổ chức nhiều đêm nhạc, thu hút lượng lớn fan tham dự. Ngoại hình của Cổ Cự Cơ cũng không già đi chút nào, rất phong độ và điển trai chẳng khác thời huy hoàng trên màn ảnh.

Trong chuyến lưu diễn hồi đầu năm, Cổ Cự Cơ tiết lộ con trai út ở lại Hong Kong (Trung Quốc) vì còn quá nhỏ, còn cậu con trai lớn Kuson đặc biệt theo bố mẹ sang Singapore làm việc, trở thành "trợ lý nhí" của nam ca sĩ 7X.

Trên sân khấu, Cổ Cự Cơ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến hai nhóc tì nhà mình. Anh hào hứng chia sẻ: "Nhiều người hỏi tôi làm sao để giữ được vẻ ngoài luôn tươi trẻ. Bí quyết của tôi là chơi mỗi ngày với hai cậu con trai. Quãng thời gian được bên cạnh các con giúp tôi giữ mãi được sự hồn nhiên".