Cuộc sống hiện tại của Quán quân Sao Mai Huyền Trang ở tuổi 36

(VTC News) -

Sao Mai Huyền Trang (SN 1991) là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc dân gian Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với những làn điệu dân ca của các vùng miền và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sao Mai Huyền Trang.

Năm 2013, Huyền Trang ghi dấu ấn khi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai. Từng có thời gian tạm gác sự nghiệp để kết hôn, sinh con và chăm lo cho gia đình, nữ ca sĩ sau đó trở lại với nhiều dự án âm nhạc, đồng thời xây dựng cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái.

Ở tuổi 36, Huyền Trang vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, đồng thời có cuộc sống bình yên bên biển Trà Cổ - nơi cô xem như quê hương thứ hai.

Huyền Trang cho biết, trong lần đầu đến Trà Cổ, cô mong một ngày có thể sở hữu một ngôi nhà bên bờ biển để mỗi ngày được nghe tiếng sóng và tận hưởng không gian trong lành. Sau hơn 10 năm ca hát, cô đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.

"Với không gian mênh mông biển trời, khí hậu trong lành và những người dân thân thiện, tôi đã gắn bó và coi nơi đây như quê hương của mình", Huyền Trang chia sẻ.

Không chỉ chọn Trà Cổ làm nơi nghỉ ngơi, nữ ca sĩ còn mở sân khấu ca nhạc với mong muốn góp thêm một điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách.

Tình yêu dành cho vùng đất này cũng được Huyền Trang đưa vào MV Chiều ơi vừa phát hành. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương, người hiểu rõ chất giọng và phong cách âm nhạc của Huyền Trang. Ca khúc mang giai điệu trữ tình, pha chút bán cổ điển và âm hưởng dân gian, đúng với hình ảnh mà nữ ca sĩ theo đuổi nhiều năm qua.

Huyền Trang cho biết cô rất xúc động khi nhận được bài hát đúng dịp sinh nhật. "Nghe bản demo, tôi thích ngay vì ca khúc rất hợp với giọng hát và phong cách của mình. Tôi quyết định thực hiện MV ngay sau đó", cô nói.

MV được quay tại Trà Cổ với nhiều địa điểm nổi tiếng như bãi đá Tràng Vỹ, ngọn hải đăng và bãi biển. Qua những hình ảnh này, Huyền Trang cũng muốn giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất này đến khán giả.

MV "Chiều ơi" giới thiệu vẻ đẹp vùng đất Trà Cổ.

Trong Chiều ơi, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi phong cách kết hợp giữa chất liệu dân gian với kỹ thuật hát pop và bán cổ điển. Nhờ sự kết hợp đó, giọng hát của Huyền Trang trong ca khúc trở nên mềm mại, bay bổng và lãng mạn, hòa quyện cùng những khung hình nên thơ của biển Trà Cổ. Đây cũng là hướng đi mà cô kiên trì xây dựng trong những năm gần đây.

Đúng ngày sinh nhật tuổi 36, Huyền Trang còn phát hành thêm MV Em là cô gái Việt Nam. Sản phẩm được quay tại nhiều địa danh trên khắp ba miền, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và quê hương Việt Nam.

Là Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian, Huyền Trang luôn nỗ lực làm mới mình nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Trước đó, dịp đại lễ A90 năm 2025, cô từng gây chú ý khi kết hợp cùng nhóm Oplus trong MV Tôi yêu Việt Nam.