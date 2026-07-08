Cụm 43 điểm 10 môn Toán gây xôn xao: Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin

(VTC News) -

Những ngày gần đây, việc biểu đồ phổ điểm môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lào Cai xuất hiện một cụm điểm 10 thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 8/7, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin đặt nghi vấn về kết quả thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đơn vị chủ động kiểm tra, xác minh, dù chưa nhận được yêu cầu.

Việc rà soát được thực hiện ở tất cả các khâu liên quan đến kỳ thi. Ngoài việc kiểm tra công tác coi thi và hồ sơ tại các điểm thi, Sở còn phân tích phổ điểm, đồng thời đối chiếu kết quả bài thi với học bạ và quá trình học tập của thí sinh trong suốt ba năm THPT.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hơn 40 bài thi đạt điểm 10 môn Toán đều là của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Qua đối chiếu hồ sơ học tập, Sở chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bài viết trên mạng xã hội đặt ra nghi vấn thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, toàn bộ học sinh đạt điểm tuyệt đối đều có học lực xuất sắc, điểm tổng kết môn Toán nhiều năm ở mức rất cao. Nhiều em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và từng đạt thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia.

Đáng chú ý, trong tổng số 40 học sinh đạt điểm 10 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, 18 em đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu. Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, những thí sinh này không cần sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học.

Liên quan đến việc biểu đồ phổ điểm xuất hiện một cụm điểm cao tập trung, ông Luyện Hữu Chung cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cách phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tự động sắp xếp số báo danh.

Cụ thể, dải số báo danh của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành được bố trí liền kề với số báo danh của nhiều trường ở khu vực nông thôn. Vì vậy, khi phân tích dữ liệu theo số báo danh đã xuất hiện một nhóm điểm cao tập trung. Theo lãnh đạo Sở, đây là hiện tượng mang tính kỹ thuật, không phản ánh sự bất thường của kết quả thi.

Sở GD&ĐT Lào Cai cũng cho biết điểm 10 môn Toán chủ yếu tập trung ở các lớp chuyên thuộc khối Khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học. Trong khi đó, các lớp chuyên khối Khoa học xã hội không xuất hiện tình trạng có nhiều điểm tuyệt đối.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phân tích dữ liệu điểm thi, cho rằng tỉnh Lào Cai có một cụm số báo danh ghi nhận tỷ lệ điểm cao bất thường.

Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, toàn tỉnh Lào Cai có 19.338 thí sinh dự thi môn Toán, điểm trung bình đạt 4,88 và hơn 56,7% bài thi dưới 5 điểm. Toàn tỉnh ghi nhận 60 bài thi đạt điểm 10.

Đáng chú ý, trong dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257 gồm 346 thí sinh có 262 em đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 75,7%. Riêng dải số báo danh này có 43 bài thi đạt điểm 10, trong khi 17 bài đạt điểm 10 còn lại phân bố ở hơn 18.900 thí sinh khác. Đây cũng là cơ sở để Sở GD&ĐT Lào Cai đưa ra giải thích về hiện tượng cụm điểm cao đang được dư luận quan tâm.