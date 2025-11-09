CSGT mở đường cho xe chở tạng nam thanh niên chết não cấp tốc cứu 5 bệnh nhân

(VTC News) -

Theo đó, phổi của nam thanh niên này sẽ được đưa ra Bệnh viện Phổi Trung ương. Nửa lá gan sẽ đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế, nửa lá gan còn lại ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, TP.HCM cho biết đơn vị tiếp nhận một nam thanh niên 32 tuổi chết não do tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Long Hải.

Khi nạn nhân được đưa đến cấp cứu thì đã quá chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân bị chết não ngay sau đó, được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Bà Rịa.

Ngày 7/11, người nhà đã xin cho bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau đó, thân nhân của bệnh nhân đã thông qua Bệnh viện Bà Rịa để tư vấn xin hiến tạng của nam thanh niên cho những bệnh nhân khác đang cần ghép tạng.

Tạng của nam thanh niên chết não nhanh chóng được chuyển đi để mang lại sự sống cho 5 người bệnh khác.

Sau khi được tư vấn, gia đình đã đồng thuận hiến tim, phổi, gan và 2 quả thận của con trai để cứu người.

Ngày 9/11, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Huế đã đến Bệnh viện Bà Rịa để phẫu thuật lấy nội tạng của nam thanh niên và nhanh chóng chuyển đi để ghép tạng cho các bệnh nhân đang cần để giữ sự sống.

Sau khi nhận được thông tin, hơn 40 cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM đã dẫn đoàn xe cứu thương đưa nội tạng của nam thanh niên bị tai nạn chết não từ Bệnh viện Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM) lên sân bay Tân Sơn Nhất và các bệnh viện khác để cứu những bệnh nhân đang cần ghép tạng.