Công an TP Huế căng mình suốt ngày đêm kề vai sát cánh cùng người dân trong lũ

Những ngày này với bà con tại TP Huế đang hết sức khó khăn khi hứng chịu trận mưa lụt chưa từng có. Trong hiểm cảnh, Công an TP Huế đã huy động 100% quân số ứng phó, với hơn 8.100 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở túc trực vượt mưa lũ đến cứu, giúp đỡ người dân.