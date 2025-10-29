Đóng

Công an TP Huế căng mình suốt ngày đêm kề vai sát cánh cùng người dân trong lũ

(VTC News) -

Khi TP Huế đang gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố lại in dấu nơi gian khó mang theo tinh thần tận tụy.

Những ngày này với bà con tại TP Huế đang hết sức khó khăn khi hứng chịu trận mưa lụt chưa từng có. Trong hiểm cảnh, Công an TP Huế đã huy động 100% quân số ứng phó, với hơn 8.100 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở túc trực vượt mưa lũ đến cứu, giúp đỡ người dân.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai thần tốc, đưa 1.759 hộ dân (4.557 khẩu) đến nơi an toàn.

Hơn 1.800 người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người đau ốm được chăm sóc, bố trí chỗ ở tạm.

Trên các tuyến phố ngập sâu, các tổ công tác túc trực ngày đêm, không chỉ cứu người mà còn giữ vững an ninh trật tự, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nước trên các sông dâng nhanh, nhiều khu vực ngập trở lại, trong đó có khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Để tránh nước tràn vào khu điều trị, ảnh hưởng đến công tác cứu chữa bệnh nhân, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế lập tức triển khai lực túc trực, chạy máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục suốt nhiều giờ để hút nước, đảm bảo an toàn cho bệnh viện và khu dân cư lân cận.

Giữa cảnh bốn bề nước bủa vây, hình ảnh những người lính áo xanh dầm mình bên dòng nước xoáy, giúp đỡ người dân, khiến ai chứng kiến cũng thêm vững lòng.

Chiều 29/10, Đại tá Hồ Xuân Phương – Phó Giám đốc Công an TP Huế dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng tại phường Phú Xuân.

Tại những căn nhà còn ngập trong nước lũ, đoàn công tác trao tận tay bà con những phần quà thiết yếu, chia sẻ phần nào khó khăn do cơn lũ dữ gây ra. 

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an phải là điểm tựa của Nhân dân. Giúp dân khắc phục thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà là danh dự, là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ.”

Nguyễn Vương
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới