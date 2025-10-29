Công an TP Huế căng mình suốt ngày đêm kề vai sát cánh cùng người dân trong lũ
Khi TP Huế đang gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố lại in dấu nơi gian khó mang theo tinh thần tận tụy.
Nước trên các sông dâng nhanh, nhiều khu vực ngập trở lại, trong đó có khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Để tránh nước tràn vào khu điều trị, ảnh hưởng đến công tác cứu chữa bệnh nhân, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế lập tức triển khai lực túc trực, chạy máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục suốt nhiều giờ để hút nước, đảm bảo an toàn cho bệnh viện và khu dân cư lân cận.