Công an kêu gọi cung cấp thông tin vụ bộ xương người tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM

Ngày 30/6, Công an TP.HCM phát đi thông báo kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan vụ phát hiện bộ xương người trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 25/6, trong lúc tuần tra tại khu vực ký túc xá và khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, anh Lâm Văn Sơn - nhân viên lực lượng an ninh Trung tâm quản lý ký túc xá và khu đô thị, phát hiện một xe máy Honda Wave Alpha biển số 67K1-622.82 bị bỏ lại tại bãi đất trống trên đường Thomas Edison (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh Sơn kiểm tra khu vực xung quanh và phát hiện cách vị trí chiếc xe khoảng 20m có một sợi dây vải dù màu xanh được buộc trên cành cây, trên dây mắc một quần thể thao. Phía dưới, anh Sơn phát hiện một bộ xương người, một đôi dép màu trắng cùng một lọ thuốc màu vàng đặt trong hốc cây.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các hoạt động điều tra.

Quá trình xác minh, bước đầu xác định nạn nhân là anh Nguyễn Duy K. (SN 1992, quê Đồng Tháp), làm nghề dẫn chương trình (MC).

Camera ghi lại thời điểm anh K. rời khỏi phòng trọ. (Ảnh: Cắt từ camera an ninh)

Theo cơ quan chức năng, anh K. được gia đình trình báo mất tích từ chiều 6/6. Cơ quan điều tra cũng cho biết trước đó vào ngày 23/1, anh K. từng chụp ảnh khỏa thân trước bảng tên trường Đại học Bách khoa TP.HCM rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý.

Sau vụ việc, Công an phường Đông Hòa đã xử phạt hành chính đối với hành vi trên và anh K. đã chấp hành quyết định xử phạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân, người biết vụ việc hoặc có tài liệu, thông tin liên quan phối hợp cung cấp cho cơ quan điều tra; đồng thời tố giác hành vi phạm tội (nếu có) của các cá nhân liên quan.

Mọi thông tin, người dân liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 681 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TPHCM), điện thoại 0274.3822.444 hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Chiến, số 0962.680.078.