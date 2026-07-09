Công an Hà Nội vạch loạt sai phạm tại chuỗi trung tâm ngoại ngữ AMES

(VTC News) -

Thực hiện công tác nắm tình hình và quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội rà soát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và làm rõ một số sai phạm trong hoạt động đào tạo, sử dụng lao động cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội.

Qua kiểm tra rà soát, 14 cơ sở trực thuộc hệ thống này trên địa bàn thành phố, cơ quan công an làm rõ các hành vi vi phạm sau:

Hoạt động khi hết hạn giấy phép, giáo viên không đủ chuẩn

Trong tổng số 14 cơ sở đang vận hành, lực lượng chức năng phát hiện có 2 cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng, bao gồm: Cơ sở tại số 53A Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng và cơ sở tại số 154 phố Yên Phụ, phường Tây Hồ.

Trung tâm ngoại ngữ của Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội.

Đồng thời, có 2 cơ sở đã hết hạn giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ nhưng vẫn tiếp tục mở cửa đón học sinh, gồm: Cơ sở Sài Đồng (tầng 1, tòa nhà N017-3, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi, gấy phép hết hạn từ tháng 4/2023) và cơ sở Oceanpark (BH 9A-SP.05-59 Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội; giấy phép hết hạn từ tháng 7/2023).

Các hành vi trên vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đáng chú ý, về chất lượng nhân sự chuyên môn, qua đối soát hồ sơ, hệ thống này đã sử dụng tới 54/63 trường hợp giáo viên Việt Nam không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở. Hành vi này vi phạm trực tiếp các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bất chấp quy định an toàn PCCC và chậm đóng Bảo hiểm xã hội số tiền lớn

Cơ sở AMES English tại số 154 phố Yên Phụ (phường Tây Hồ) chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu về các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, đặt ra vấn đề an toàn cho người học trong quá trình học tập tại trung tâm.

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội.

Trên lĩnh vực thực thi chính sách lao động, theo thông tin trao đổi từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Cầu Giấy, Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội thuộc diện chậm đóng bảo hiểm kéo dài từ tháng 3/2024. Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan bảo hiểm nhắc nhở nhưng Công ty thường xuyên nợ tiền BHXH với số tiền lớn.

Tại thời điểm tháng 5/2026, tổng số tiền bảo hiểm công ty chậm nộp là hơn 5 tỷ đồng, kéo theo số tiền lãi phải trả là hơn 800 triệu đồng. Việc công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động mà còn thể hiện ý thức thiếu tôn trọng pháp luật của đơn vị trên.

Kiến nghị thanh tra toàn diện, chuyển hướng xử lý nghiêm

Trước những vi phạm có tính chất hệ thống và kéo dài nêu trên, để bảo đảm kỷ cương pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của học viên và người lao động, Công an Hà Nội có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, xử lý vi phạm theo quy định.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi với BHXH TP Hà Nội về hành vi chậm nộp bảo hiểm xã hội của Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội và những vấn đề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến ANTT trên địa bàn thành phố; Kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chủ động trao đổi với Công an thành phố khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của công ty trên lĩnh vực bảo hiểm.