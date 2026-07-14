Công an Hà Nội phát hiện danh sách 180 nam giới bán dâm dưới vỏ bọc người mẫu

(VTC News) -

Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị triệt phá đường dây chuyên cung cấp, môi giới hoạt động mại dâm đồng tính nam cho khách hàng trong nước và người nước ngoài; tổ chức dưới dạng kết nối "đi tour" lưu động đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ngay khi có yêu cầu từ khách mua dâm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Môi giới mại dâm” gồm: Vũ Quang Huy (SN 1989, trú ở TP.HCM); Âu Dương Lễ (SN 1983, địa chỉ khu phố 1, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay) và Hoàng Hữu Nghĩa (SN 2001, trú ở phường Trà Câu, Quảng Ngãi).

Vũ Quang Huy tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng sử dụng trang web “traimodel.com” hoạt động môi giới mua bán dâm dưới vỏ bọc người mẫu, “giao lưu”, “dịch vụ cá nhân”.

Trang web đăng tải danh sách nhiều cá nhân nam dưới danh nghĩa “model”, mỗi cá nhân có trang thông tin riêng, thể hiện hình ảnh chân dung, hình ảnh toàn thân, tư thế tạo dáng, đặc điểm ngoại hình (chiều cao, cân nặng, hình thể…), kèm theo mô tả ngắn về bản thân, khu vực bán dâm.

Hình ảnh được đăng tải chủ yếu là các bộ ảnh mang tính gợi dục, khoe thân, tạo dáng phản cảm, tập trung nhấn mạnh vào cơ thể và hình thể nam giới. Trên trang web thể hiện các hình thức bán dâm gồm nam giới, quan hệ đồng tính nam; đi tour. Nội dung hình ảnh được sắp xếp theo album, bài đăng, có tính chọn lọc và định hướng thị giác rõ ràng.

Khoảng 14h ngày 8/7, PA05 chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Từ Liêm kiểm tra khách sạn trên đường Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình, phát hiện tại phòng 402 có đôi nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng tính nam.

Người mua dâm tên C. (xã Ân Thi, Hưng Yên) khai nhận lên trang web “traimodel.com” và liên hệ thống nhất mua dâm đồng tính nam với giá 1,5 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng điều hành Vũ Quang Huy yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân của Huy và môi giới cho P.N.T. (SN 1997; xã Châu Thành, Tiền Giang) đi bán dâm tại khách sạn thì bị tổ công tác kiểm tra, bắt giữ.

Cùng ngày, tổ công tác PA05 bắt giữ Vũ Quang Huy, kẻ chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng thông qua hàng loạt trang web như: “traimodel.com”, “alotrai.com”, “emtrai.com”, “traigoivip.com”, “traibaosaigon.com”, “traibao69.com” tại TP.HCM.

Trích xuất dữ liệu hệ thống website của Huy, các trinh sát phát hiện danh sách khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm đồng tính (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài).

Đường dây này chuyên cung cấp, môi giới hoạt động mại dâm đồng tính nam cho cả khách hàng trong nước và người nước ngoài có nhu cầu. Phương thức hoạt động của đường dây vô cùng tinh vi, tổ chức dưới dạng kết nối "đi tour" lưu động đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ngay khi có yêu cầu từ khách mua dâm.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận sử dụng số điện thoại 0938.686.9xx liên kết với tài khoản Zalo tên “Mr Gon” để trực tiếp điều hành, thỏa thuận giá cả và "điều tour".

Sau khi khách chọn được người bán dâm, Huy yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng mang tên Huy, số tiền còn lại khách mua dâm trực tiếp thanh toán cho đối tượng bán dâm. Ngay khi nhận tiền, Huy điều đối tượng bán dâm di chuyển đến các địa điểm, khách sạn hoặc các tỉnh, thành phố theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Bước đầu đấu tranh làm rõ, Huy vận hành đường dây này từ đầu năm 2023 đến nay, phạm vi hoạt động phủ rộng trên nhiều tỉnh thành và tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài trang web “traimodel.com” trên Huy khai báo đặt hàng thuê Âu Dương Lễ thiết kế, lập trình 5 trang web (gồm: traimodel.com; alotrai.com; emtrai.com; traigoivip.com; traibaosaigon; traibao69.com) với giá 5 triệu đồng/website.