Công an Hà Nội làm việc với streamer Độ Mixi sau clip hút shisha trong quán bar

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với streamer Độ Mixi liên quan hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh streamer Độ Mixi - một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm. Đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội làm việc với streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

‎‎Quá trình làm việc, nam streamer thừa nhận người trong video được lan truyền trên mạng xã hội là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3/9.

Hình ảnh streamer Độ Mixi sử dụng shisha tại một quán bar.

Cơ quan công an tuyên truyền đối với nam streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.‎

Vụ việc được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

‎‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật.

Những người nổi tiếng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.