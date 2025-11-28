Con đẻ không chăm, cụ bà tuyển con gái nuôi, hứa tặng nhà và trả lương tháng

(VTC News) -

Cụ bà họ Ma (sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) mới đây trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi đăng tin tìm một cô con gái mới để chăm sóc mình thay cho con ruột. Đổi lại, người đó sẽ được bà cho một căn hộ cùng mức lương cố định 3.000 nhân dân tệ (11 triệu đồng) mỗi tháng. Câu chuyện nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, từ cảm thông đến hoài nghi về động cơ của cụ bà này.

Trong chương trình truyền hình địa phương phát sóng ngày 19/11, bà Ma chia sẻ lý do đưa mình đến quyết định khác thường này. Theo lời kể, bà có hai con gái ruột, con gái lớn muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, còn con gái út mắc bệnh tâm thần, không thể tự chăm sóc bản thân. Chính những đổ vỡ gia đình kéo dài khiến bà Ma rơi vào cảnh tuổi già cô quạnh.

Bà Ma chia sẻ trong một chương trình truyền hình địa phương rằng con gái lớn của bà muốn cắt đứt quan hệ với bà, trong khi con gái út mắc bệnh tâm thần và không thể tự chăm sóc bản thân. (Ảnh: News China)

Bà Ma bị bệnh hen suyễn và thường xuyên khó thở, chỉ đi bộ khoảng 100m đã mệt. Vì vậy, bà hy vọng tìm được cô con gái mới sẵn sàng đồng hành trong sinh hoạt hằng ngày, đưa bà đến các buổi khám bệnh và đối xử với bà bằng sự ấm áp như tình cảm mẹ con. “Tôi mong có người thật lòng quan tâm mình”, bà nói.

Để thuyết phục “con gái tương lai”, bà Ma nói mình sẵn sàng tặng một trong hai căn hộ hiện có, đồng thời chuyển giao tài sản cá nhân và khoản lương hưu 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng. Truyền thông Trung Quốc cho biết bà đang sở hữu khoản tiết kiệm lên tới 400 nghìn nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng). Bà dự định để lại căn hộ còn lại cho con gái út nhằm bảo đảm chỗ ở cho cô sau này.

Theo Dazhong News, mối quan hệ giữa bà Ma và con gái lớn rạn nứt vì bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy cháu gái. Con gái lớn của bà Ma đang thất nghiệp, không thể chăm sóc mẹ và khẳng định quyết định của mẹ không liên quan đến cô. Còn bà Ma cho biết bà ly hôn từ khi con còn nhỏ và mất liên lạc với hầu hết người thân, khiến tuổi già càng thêm đơn độc.

Vì muốn thiết lập sự ràng buộc rõ ràng, bà Ma bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với người đồng ý trở thành “con gái” của mình. Kế hoạch này đã khiến cộng đồng mạng chia thành hai phe tranh cãi. Một số người bày tỏ sự quan tâm đến đề nghị của bà Ma, cho rằng gói hỗ trợ nhà ở và lương tháng khá hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch và sự công bằng đối với “con gái mới”.

Một người bình luận: “Tôi nghĩ bà ấy muốn tìm người chăm sóc cả chính bà và con gái út”. Người khác lại tỏ ra nghi ngờ: “Ngay cả con gái ruột bà ấy cũng không được để lại tài sản, liệu một ‘con gái hợp đồng’ có được đối xử tốt không?”.

Một ý kiến khác chỉ ra yếu tố thực tế: “Giá nhà đang giảm, số tiền bà đưa ra chưa chắc thuê nổi một bảo mẫu phục vụ hai người”.

Trước những bàn luận, tranh cãi, luật sư Xi Junqi thuộc Công ty Luật Trung Địa Hà Nam cho biết con gái lớn của bà Ma vẫn có nghĩa vụ pháp lý chu cấp cho mẹ. Theo ông, từ chối chăm sóc không đồng nghĩa với việc từ bỏ nghĩa vụ, và cô không thể tránh trách nhiệm bằng cách từ bỏ quyền thừa kế. Luật sư nhấn mạnh, bất kỳ ai đồng ý trở thành “con gái” của bà Ma cũng cần ký một thỏa thuận liên quan đến vấn đề di sản để tránh tranh chấp về sau.

Câu chuyện của bà Ma phản ánh một vấn đề xã hội rộng lớn tại Trung Quốc, đó là tình trạng người già sống cô đơn. Một khảo sát toàn quốc của Bộ Nội vụ năm 2021 cho thấy, gần 60% người trên 60 tuổi ở nước này không có con cái kề bên. Sự thay đổi cấu trúc gia đình, áp lực kinh tế và khoảng cách thế hệ khiến nhiều người cao tuổi không còn nhận được sự chăm sóc truyền thống từ con cháu.

Theo thống kê, gần 60% người dân từ 60 tuổi trở lên ở Trung Quốc sống một mình, cho thấy tình trạng con cái không còn cha mẹ trong nhóm nhân khẩu này khá phổ biến. (Ảnh: Xinhua/Cai Yang)

Nhu cầu đó thúc đẩy sự xuất hiện của một ngành dịch vụ mới là dịch vụ thuê “con” – những người được trả tiền để trò chuyện, đồng hành với người già, đưa họ đi khám bệnh hoặc hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần ghé thăm có giá từ 500 đến 2.500 nhân dân tệ (1,8 - 9,3 triệu đồng), tùy thời lượng và yêu cầu.

Trong bối cảnh đó, việc bà Ma tự tìm kiếm một “con gái” để chăm mình không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh nỗi cô đơn và khát vọng được chăm sóc ở tuổi xế chiều, những vấn đề đang ngày càng hiện hữu trong xã hội hiện đại.