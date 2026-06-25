Cô gái 27 tuổi ngất khi đang làm việc, phát hiện mắc bệnh tỷ lệ tử vong tới 90%

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, V.P.T. (27 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) đột ngột ngất khi đang làm việc. Trước đó, người từng được một cơ sở y tế địa phương theo dõi đột quỵ não.

Khi nhập viện, V.P.T. trong tình trạng đáp ứng chậm, mất khả năng ngôn ngữ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy động mạch thân nền bị tắc trên đoạn dài khoảng 8 mm. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp mạch não để cấp cứu.

Hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) ghi nhận động mạch thân nền bị tắc hoàn toàn ngay sau vị trí hợp lưu của hai động mạch đốt sống. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tắc động mạch đốt sống trái, khiến tình trạng trở nên đặc biệt nguy kịch.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Đánh giá đây là ca đột quỵ có nguy cơ tử vong rất cao, ê-kíp bác sĩ do ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy phụ trách đã khẩn trương tiến hành can thiệp nội mạch lấy huyết khối.

Nhờ hệ thống thiết bị chuyên sâu về can thiệp mạch não, các bác sĩ hút thành công cục huyết khối chỉ sau một lần thực hiện, tái thông hoàn toàn động mạch thân nền, khôi phục dòng máu lên não.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, giao tiếp bình thường và không ghi nhận di chứng yếu liệt vận động.

Theo các chuyên gia, tắc động mạch thân nền là một trong những dạng đột quỵ thiếu máu não cấp nguy hiểm nhất. Đây là mạch máu lớn nằm ở nền sọ, cung cấp máu cho thân não, tiểu não và các trung tâm điều khiển những chức năng sống còn như hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim, ý thức, vận động và nuốt.

Khi động mạch này bị tắc hoàn toàn, não bộ nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, nói khó, nuốt khó, yếu hoặc liệt tứ chi, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí ngừng tim, ngừng thở.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh cho biết, nếu không được tái thông mạch máu kịp thời, tỷ lệ tử vong của tắc động mạch thân nền có thể vượt quá 90%.

Đáng chú ý, trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi 27 là khá hiếm gặp. Theo bác sĩ, đột quỵ hiện không còn là bệnh lý chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ biểu hiện bằng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mất thăng bằng giống rối loạn tiền đình nên dễ bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm, làm mất “thời gian vàng” điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ đột ngột, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng hoặc đau đầu bất thường. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt để tăng cơ hội sống và giảm nguy cơ tàn phế.