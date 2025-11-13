Đóng

Cơ cấu tổ chức và nhân sự các cơ quan của Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phạm Minh - Kim Anh (VOV.VN)
