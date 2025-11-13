+
++
Cơ cấu tổ chức và nhân sự các cơ quan của Quốc hội khóa XV
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Phạm Minh - Kim Anh
(VOV.VN)
Tin mới
Doanh nghiệp bất động sản làm ăn ra sao trong quý III?
06:45 13/11/2025
Bất động sản
'Cao thủ ngôn ngữ' cũng đầu hàng trước thử thách này
06:45 13/11/2025
Hỏi - Đáp
Cô giáo Thu của 'Em bé Hà Nội': An yên tuổi xế chiều, tìm niềm vui bên hội hoạ
06:44 13/11/2025
Sao Việt
Mỹ 'khai tử' đồng xu 1 cent sau 238 năm lưu hành
06:41 13/11/2025
Thời sự quốc tế
Người đàn ông phát hiện ung thư vú sau một năm sờ thấy khối u ở ngực
06:39 13/11/2025
Tin tức
Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 11/2025
06:39 13/11/2025
Thị trường
Vì sao ở miền Bắc mái nhà thường màu đỏ, còn ở miền Nam là màu xanh?
06:33 13/11/2025
Chuyện bốn phương
'Không thể lấy lý do phát giác sai phạm để xâm phạm đời tư, danh dự người khác'
06:15 13/11/2025
Tin nóng
Đội bóng 15 lần vô địch Việt Nam thuê 6 ngoại binh, muốn vào chung kết châu Á
06:15 13/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Giá vàng hôm nay 13/11: Tăng mạnh, sắp lấy lại mốc 4.200 USD/ounce
06:09 13/11/2025
Tin giá vàng
'Bỏ túi' kinh nghiệm mua nhà lần đầu tránh rủi ro
06:09 13/11/2025
Bất động sản
Giá xăng hôm nay tăng hay giảm trong kỳ điều hành mới?
06:04 13/11/2025
Thị trường
Cha mẹ bỏ bê không giáo dục con trẻ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng
05:42 13/11/2025
Tư vấn
Động đất 4,8 độ tại Lào, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ
05:20 13/11/2025
Tin nóng
Lịch âm 13/11 - Âm lịch hôm nay 13/11 chính xác nhất - lịch vạn niên 13/11/2025
04:50 13/11/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết 13/11: Miền Bắc đêm giảm nhiệt mạnh, trời rét, ngày nắng hanh
04:30 13/11/2025
Thời tiết
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 13/11/2025: Tỵ thuận lợi, Thân lận đận
04:10 13/11/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/11: Xử Nữ hanh thông, Sư Tử tình duyên trắc trở
04:03 13/11/2025
Lịch vạn niên
Nhiễm vi khuẩn lạ, 70 bệnh nhân tại bệnh viện Quảng Trị không lành vết mổ
22:51 12/11/2025
Tin tức
Ông Trump đề nghị Tổng thống Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu
22:43 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein
22:33 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Bắt học sinh lớp 11 đánh bạn tử vong ở Hà Tĩnh
22:23 12/11/2025
Pháp luật
TP.HCM lần đầu tiên về đích thu ngân sách từ thuế sớm 2 tháng
21:57 12/11/2025
Tài chính
Thái Lan dẫn độ 'ông trùm' nghi cầm đầu mạng lưới lừa đảo về Trung Quốc
21:13 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Podcast: Đừng dạy con thành công, hãy dạy con hạnh phúc
21:02 12/11/2025
Podcast VTC News
Ukraine đình chỉ Bộ trưởng Tư pháp để điều tra tham nhũng
20:59 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh Lào Cai bị khởi tố
20:55 12/11/2025
Bản tin 113
Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025: U22 Việt Nam đứng thứ mấy?
20:53 12/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025
20:52 12/11/2025
Lịch bóng đá
Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố
20:51 12/11/2025
Tin nóng