Có 2 ngôi sao mới nhập tịch, HLV Kim Sang-sik tin tuyển Việt Nam mạnh hơn trước

(VTC News) -

Sáng 1/7, đội tuyển Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 2/7. Toàn đội sẽ bước vào đợt tập huấn quan trọng, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập, HLV Kim Sang-sik cho biết sự góp mặt của hai gương mặt mới là Nguyễn Tài Lộc và Lê Giang Patrik giúp đội tuyển Việt Nam có thêm chiều sâu lực lượng trước thềm giải đấu.

“Sự có mặt của Tài Lộc và Le Giang Patrik giúp đội tuyển mạnh hơn so với các đợt tập trung trước. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều tổ hợp cầu thủ và lựa chọn phương án phù hợp với từng đối thủ cũng như từng trận đấu”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa phải chia tay đội tuyển vì chưa kịp bình phục chấn thương: “Đăng Khoa còn rất trẻ và đã thể hiện được những phẩm chất tốt. Đáng tiếc là cậu ấy không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong đợt tập trung này”.

Sự góp mặt của Nguyễn Tài Lộc và Lê Giang Patrik giúp đội tuyển có thêm chiều sâu lực lượng. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, tình hình hồi phục của một số trụ cột như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Ngọc Bảo đang tiến triển khả quan. Ban huấn luyện kỳ vọng cả ba sẽ sớm trở lại tập luyện đầy đủ trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ hướng tới ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cho biết ông quan tâm đến việc trẻ hóa lực lượng. Sau quá trình theo dõi V.League, nhiều gương mặt như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Đinh Quang Kiệt đã để lại ấn tượng tích cực.

“Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu tại V.League để đánh giá các cầu thủ trẻ. Họ đều có sự tiến bộ và tiềm năng phát triển tốt. Chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển, đồng thời tìm thêm những nhân tố mới cho tương lai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sau hơn một tuần hội quân, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện chiến thuật, kiểm tra lực lượng và tìm ra đội hình tối ưu trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

“Từ khi hội quân đến nay, chúng tôi chủ yếu tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Khi sang Hàn Quốc, toàn đội sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập chiến thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14/7. Trong thời gian này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các đối thủ đến từ K.League 3, K.League 2 và K.League 1 nhằm từng bước tăng độ khó, giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Sau khi trở về nước, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận mở màn trên sân khách gặp Timor Leste.