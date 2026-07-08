Clip 'hướng dẫn sử dụng khối nghỉ hè' hút 6 triệu view nhờ công nhân nhí 6 tuổi

(VTC News) -

Clip em nhỏ chăm ngoan phụ giúp gia đình vào dịp hè khiến dân mạng thán phục. (Nguồn: @thovuive06)

Đoạn clip mang tựa đề hài hước "Hướng dẫn sử dụng khối nghỉ hè" đang thu hút người xem trên TikTok nhờ hình ảnh một cậu bé khoảng 6 tuổi cực kỳ đáng yêu đang tự mình thực hiện công đoạn sản xuất bông tắm một cách khéo léo, thành thạo.

Ngồi đối diện với 2 thanh gỗ tròn dựng đứng để định hình bông tắm, cậu thao tác một cách rất chăm chú và thành thạo, thoăn thoắt kéo và quấn các lớp lưới dệt màu tím xung quanh hai thanh gỗ này để tạo độ phồng dầy dặn. Khi phần lưới đã đủ lớn, cậu lấy một sợi dây dù màu trắng, khéo léo luồn qua khe giữa hai thanh gỗ rồi buộc thắt nút thật chặt ở chính giữa, biến dải lưới thành hình một chiếc nơ.

Tiếp đó, bằng một động tác dứt khoát, cậu bé nhấc toàn bộ phần lưới đã buộc gọn ra khỏi 2 cột gỗ. Chỉ sau vài giây rũ nhẹ, dải lưới nhanh chóng bung ra thành chiếc bông tắm tròn xòe, phồng xốp rất đẹp mắt và chuẩn khuôn. "Công nhân nhí" kết thúc phần việc của mình bằng cách thả sản phẩm vừa hoàn thành vào một đống bông tắm màu tím khác đã làm sẵn dưới sàn nhà, rồi nở một nụ cười tươi rói đầy tự hào hướng về phía ống kính.

Mang lại tiếng cười thư giãn nhờ thông điệp vui nhộn về cách "quản lý" trẻ nhỏ ngày hè, clip nhanh chóng thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều cư dân mạng thán phục trước tinh thần tự giác, sự tập trung cao độ và đôi tay nhanh thoăn thoắt của em nhỏ khi làm ra sản phẩm thủ công.

"Trong khi bé biết sản xuất bông tắm, tạo ra giá trị thặng dư cho gia đình, thì tôi – một người lớn 19 tuổi đầu vào kỳ nghỉ hè chỉ biết nằm ườn ra giường, bấm điện thoại đến chai cả tay"; "Cái mặt ông cụ non nghiêm túc thắt nút, rũ bông tắm mà uy tín kinh khủng, thần thái không khác gì các nghệ nhân có 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Đúng là có hướng dẫn sử dụng xịn"; "Đề nghị chủ thớt tăng lương, tăng sữa hộp cho cháu chứ năng suất lao động thế này là vượt chỉ tiêu của cả cái phân xưởng rồi đấy"...

Dân mạng liền xin bí kíp để có "khối nghỉ hè" chăm ngoan như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Kiều Nga so sánh em nhỏ trong clip với "khối nghỉ hè" nhà mình và đề nghị: "Mẹ nó cho mình xin 'hướng dẫn sử dụng trẻ em hiệu quả ngày hè' nè. Cháu nhà mình thì siêu quậy phá, cho về quê ông bà lại trả lại, đi sang chú bác thì 3 bữa người ta đuổi. Đúng là cái gì trong đời cũng cần có hướng dẫn sử dụng".

Thanh Tùng đoán rằng sau kỳ hè tăng ca, chắc chắn em nhỏ kiếm được bộn tiền: "Đúng là con nhà người ta không bao giờ làm tôi thất vọng, còn tôi thì chưa bao giờ làm bố mẹ bớt lo âu. Kiểu này hết hè chắc em nó mua được con xe máy điện, còn tôi vẫn miệt mài đi xin tiền ứng trước lương thôi!".

Hùng Cường đùa rằng người mẹ phải trả lương thật công bằng cho em: "Làm chăm thế này mà chỉ được trả công bằng 2 tiếng chơi điện thoại thì quá là bóc lột rồi. Tôi tin rằng quả này phải là chuyến đi chơi công viên nước xong đề ăn xúc xích thỏa thê thì mới xứng đáng chứ".

Còn Hồng Duy thì đứng từ góc nhìn của người tiêu dùng, đề nghị gia đình kiểm định kỹ những sản phẩm do trẻ nhỏ làm ra để đảm bảo chất lượng: "Chắc chắn, gia đình cháu phải có thêm phòng quản trị chất lượng sản phẩm rồi mới trả lương nhé".