Chuyện mẹ chồng bị đánh vì mải yêu quên trông cháu gây phẫn nộ ở Trung Quốc

(VTC News) -

Một người phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đánh mẹ chồng gãy 4 chiếc xương sườn, biến dạng khuôn mặt sau khi biết bà bỏ bê việc chăm sóc các cháu để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Vụ mâu thuẫn gia đình xảy ra tại Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang ngay lập tức thổi bùng lên cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Trung Quốc về trách nhiệm chăm sóc trẻ nhỏ và đạo làm con.

Bà Thẩm có hai con trai và một con gái. Sau khi chồng mất, bà chuyển đến Gia Hưng để sống cùng con gái lớn. Gia đình hai con trai vẫn ở quê.

Vợ chồng anh Tiêu, người con trai thứ, có hai con nhỏ. Do tính chất công việc phải di chuyển giữa các thành phố, Tiêu gửi 2 đứa trẻ đến Gia Hưng cho bà nội chăm sóc. Độ tuổi của 2 bé không được cảnh sát tiết lộ.

Tiêu không bảo vệ mẹ mình khi vợ hành hung.

Mâu thuẫn xảy ra sau khi con trai của Tiêu nói với mẹ qua camera giám sát của gia đình rằng cậu bé cảm thấy không khỏe, thế nhưng bà nội từ chối đo nhiệt độ cho cậu. Quá lo lắng, người mẹ lập tức bắt tàu cao tốc và có mặt tại nhà bà Thẩm chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Trước sự chất vấn của con dâu, bà Thẩm phân trần rằng đứa trẻ quá ngỗ nghịch, rất khó bảo, bà cũng đang bị đau răng nên không muốn trông nữa. Khi cô con dâu ngỏ ý muốn đưa mẹ chồng đi bệnh viện, bà Thẩm từ chối và nói rằng mình muốn đi gặp bạn trai hơn. Bà tuyên bố: "Tôi thà chết còn hơn là phải trông cháu".

Cuộc đối thoại nhanh chóng chuyển thành bạo lực khi cô con dâu lao vào tấn công mẹ chồng, khiến bà Thẩm bị thương nặng ở mặt và gãy 4 chiếc xương sườn.

Các báo cáo cho biết đây không phải là lần đầu tiên bà Thẩm bị con dâu hành hung mà nguyên nhân là bà "không hoàn thành trách nhiệm chăm sóc các cháu". Là người đứng giữa, Tiêu đứng ra bảo vệ vợ mình, chỉ trích mẹ ruột "thiếu đạo đức" và "xứng đáng bị đánh" vì ưu tiên chuyện yêu đương hơn các cháu nội.

Tiêu lập luận rằng khi gia đình anh ta đang gặp khó khăn về kinh tế, bà nội phải đỡ đần việc chăm cháu hoặc chu cấp tiền hàng tháng cho con cái thay vì mải yêu đương.

Chị gái của Tiêu phản đối quan điểm của em trai. Chị cho biết mẹ mình là công nhân vệ sinh, lương ba cọc ba đồng và đã phải chịu đựng nhiều năm gian khổ. Bà hoàn toàn xứng đáng có cơ hội chia sẻ phần đời còn lại với một người bạn đời biết quan tâm và có cùng độ tuổi. Chị nói thêm rằng, dù thu nhập ít ỏi, bà Thẩm trước đó vẫn gom góp gửi hơn 100 nghìn nhân dân tệ (gần 390 triệu đồng) cho hai con trai của mình.

Về phần mình, bà Thẩm khẳng định bà không muốn tiếp tục nuôi dạy các cháu nội nữa. Trận đòn từ con dâu cũng khiến bà không còn khả năng lao động hay tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Tiêu.

Luật sư Mã Quân Triết thuộc Công ty Luật Chiết Thanh, Quảng Đông cho biết, vợ của Tiêu có thể phải đối mặt với tội danh cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe nhẹ, có khung hình phạt lên đến 3 năm tù.

Luật sư Mã nhấn mạnh rằng trách nhiệm pháp lý trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái thuộc về cha mẹ. Vì vợ chồng Tiêu đều có khả năng lao động nên bà Thẩm không có nghĩa vụ pháp lý nào về việc chăm sóc các cháu.

Vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để tại thời điểm đưa tin, nhưng đã dấy lên làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: "Tiêu đã thất bại trong cả vai trò làm con lẫn làm cha. Nếu không tự nuôi nổi con mình, tại sao anh ta lại sinh chúng ra?".

"Dù có cảm thấy ấm ức đến mức nào thì bạo lực cũng không giải quyết được gì. Khoảnh khắc anh ra tay đánh người, pháp luật đã không còn đứng về phía anh nữa", một người khác bày tỏ.