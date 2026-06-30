Chuyên gia chỉ ra 5 thói quen sai lầm gây khó ngủ vào mùa hè

(VTC News) -

Vào mùa hè, nhiệt độ vào ban đêm cũng sẽ duy trì ở mức rất oi bức, đặc biệt là tại các khu vực đô thị lớn. Vì vậy, nhiều người gặp tình trạng ngủ không ngon giấc, khó ngủ hay thậm chí mất ngủ kéo dài.

Tiến sỹ Lindsay Browning, chuyên gia về giấc ngủ, nghiên cứu chuyên sâu về chứng mất ngủ tại Đại học Oxford, Anh đã chỉ ra những sai lầm phổ biến mà nhiều người thường mắc phải gây khó ngủ vào mùa nóng; đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích để có được giấc ngủ ngon giữa thời điểm nhiệt độ tăng cao.

Lý giải về mặt khoa học, tiến sỹ Browning cho biết khi chúng ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cốt lõi của cơ thể sẽ tự động giảm xuống theo cơ chế sinh học. Tuy nhiên, khi nhiệt độ môi trường xung quanh vẫn duy trì ở mức cao suốt cả đêm, cơ thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tự làm mát.

Điều này dẫn đến hệ quả là con người mất nhiều thời gian hơn để đi vào giấc ngủ, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm và luôn cảm thấy uể oải vào ngày hôm sau. Vị chuyên gia kết luận rằng tình trạng này sẽ khiến con người trở nên mệt mỏi, dễ cáu gắt và suy giảm khả năng tập trung khi làm việc, đồng thời bắt đầu nảy sinh tâm lý lo sợ, bất an về giấc ngủ của đêm tiếp theo nếu tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục kéo dài.

Nắng nóng khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất ngủ. (Ảnh: Conversation)

Dưới đây là 5 thói quen mà vị chuyên gia khuyên nên thay đổi để ngủ ngon hơn.

Ăn đồ cay nóng vào bữa tối

Chế độ ăn uống vào cuối ngày cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ. Theo tiến sĩ Browning, việc nạp vào cơ thể những bữa ăn quá thịnh soạn hoặc các món ăn cay nóng quá sát giờ đi ngủ có thể làm tăng thân nhiệt vào ban đêm, và điều này cũng tương tự như việc tập thể dục với cường độ mạnh vào buổi tối.

Bà đưa ra lời khuyên rằng mọi người nên chủ động tìm cách làm mát cơ thể trước khi lên giường. Một biện pháp rất hiệu quả là tắm bằng nước mát (nhưng không được quá lạnh) trước khi đi ngủ, điều này không chỉ giúp hạ nhiệt độ cơ thể một cách tự nhiên mà còn gột sạch các lớp mồ hôi tích tụ sau một ngày dài oi bức.

Ngủ khỏa thân

Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, việc ngủ trong tình trạng không đồ chưa chắc đã là giải pháp tối ưu. Nhiều chuyên gia y tế cũng khuyên không nên ngủ khỏa thân trong thời tiết nắng nóng.

Dù thói quen này tạo cảm giác thông thoáng tức thì, nhưng việc mặc những bộ đồ ngủ phù hợp thực tế lại mang lại hiệu quả giải nhiệt tốt hơn. Tiến sĩ Browning giải thích rằng hầu hết mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi sử dụng các loại đồ ngủ làm bằng chất liệu cotton mỏng nhẹ trong những ngày nắng nóng.

Lý do là vì chất liệu này có khả năng thấm hút độ ẩm rất tốt, giúp mồ hôi được hút bớt vào sợi vải thay vì đọng lại và gây bết dính trên da. Việc ngủ khỏa thân làm mát có thể làm mát nhanh chóng nhưng sau đó nên mặc đồ ngủ.

Ngủ khỏa thân không làm mát như nhiều người lầm tưởng. (Ảnh: TechRadar)

Sử dụng chăn ga gối không phù hợp

Việc không thay đổi các vật dụng trên giường ngủ khi thời tiết chuyển mùa cũng là một sai sót lớn. Tiến sĩ Browning gợi ý rằng nếu chưa thực hiện, mọi người nên cân nhắc lại về bộ chăn ga mình đang dùng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Người dân nên đảm bảo rằng mình đang đắp một chiếc chăn mỏng có chỉ số giữ nhiệt (tog) cực thấp, hoặc thậm chí là không cần đắp chăn. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một tấm ga trải giường bằng cotton hoặc một chiếc vỏ chăn mỏng không ruột là đã đủ mang lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Quá căng thẳng về việc bị mất ngủ

Việc để tâm lý bị đè nặng khi không ngủ được lại càng gây mất ngủ. Tiến sĩ Browning khuyên mọi người hãy cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh thay vì hoảng loạn nếu chẳng may rơi vào trạng thái trằn trọc.

Dù các đợt nắng nóng thường xuyên gây khó ngủ, nhưng việc lo lắng quá mức về điều đó chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thực tế cho thấy cơ thể con người có khả năng phục hồi và chịu đựng đáng kinh ngạc trước một vài đêm ngủ không ngon giấc, và nhịp sinh học sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường ngay khi thời tiết dịu mát trở lại.

Căng thẳng vì mất ngủ chỉ làm tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. (Ảnh: Bristol)

Mở cửa sổ phòng ngủ vào ban ngày

Sai lầm nghiêm trọng khác chính là thói quen mở cửa sổ sai thời điểm. Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của bà là phải giữ cho phòng ngủ mát mẻ nhất có thể vào ban ngày.

Bà giải thích rằng rất nhiều người có thói quen mở toang cửa sổ vào ban ngày khi trời nóng, nhưng nếu nhiệt độ không khí bên ngoài cao hơn bên trong nhà, hành động này thực chất đang trực tiếp rước hơi nóng vào phòng. Vì lý do đó, bà khuyên mọi người nên kéo rèm và đóng chặt các cửa sổ trong suốt cả ngày.

Thay vào đó, việc mở cửa sổ chỉ nên được thực hiện vào lúc chiều muộn hoặc tối, khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu hạ nhiệt và ánh nắng mặt trời không còn đốt nóng căn phòng nữa.