Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni: Lợi thế khác biệt đào tạo bác sĩ chuẩn quốc tế

(VTC News) -

Hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực hành nghề độc lập, tư duy lâm sàng sắc bén, kỹ năng nghiên cứu khoa học và khả năng thích ứng với sự phát triển của y học hiện đại, Chương trình Bác sĩ Nội trú (BSNT) của VinUni được xây dựng theo chuẩn quốc tế và chú trọng phát triển toàn diện năng lực chuyên môn cho học viên.

VinUni hiện là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế ACGME-I của Mỹ cho bốn chương trình bác sĩ nội trú gồm Nội khoa, Ngoại tổng quát, Nhi khoa và Chấn thương chỉnh hình.

Chuẩn kiểm định này được áp dụng ngay từ giai đoạn thiết kế chương trình, đồng thời được triển khai thực tế phù hợp với quy định của Bộ Y tế và các yêu cầu khắt khe trong đào tạo y khoa sau đại học theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình đào tạo, bác sĩ nội trú được theo dõi, đánh giá liên tục dựa trên sáu năng lực cốt lõi và nhận phản hồi trực tiếp từ giảng viên, chuyên gia hướng dẫn. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành khối lượng học tập mà còn bảo đảm người học đủ năng lực để hành nghề độc lập sau khi tốt nghiệp.

Phần lớn thời lượng của chương trình được dành cho thực hành lâm sàng tại Hệ thống Y tế Vinmec và các bệnh viện đầu ngành theo từng chuyên khoa.

Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, các bác sĩ nội trú được tiếp cận với nhiều ca bệnh đa dạng, từng bước đảm nhận vai trò của một thành viên trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và rèn luyện tư duy lâm sàng, kỹ năng ra quyết định, thực hành dựa trên bằng chứng cũng như tính chuyên nghiệp ngay từ những năm đầu đào tạo.

Bên cạnh môi trường đào tạo trong nước, VinUni cũng mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học và bệnh viện quốc tế nhằm tạo cơ hội hội nhập cho học viên.

Bác sĩ nội trú có thể tham gia các chương trình hợp tác học thuật với các cơ sở đào tạo hàng đầu như University of California, San Francisco và University of Pennsylvania, đồng thời có cơ hội quan sát lâm sàng tại Cleveland Clinic, Children's Hospital of Philadelphia cùng các cơ sở thực hành của OMI tại Áo và nhiều đối tác quốc tế khác của VinUni.

Học viên cũng được khuyến khích tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Chương trình bác sĩ nội trú của VinUni đạt chuẩn ACGME-I với các yêu cầu kiểm định khắt khe nhất.

Về chính sách hỗ trợ tài chính, VinUni triển khai học bổng toàn phần trị giá 100% học phí dành cho các ứng viên xuất sắc, trong đó 80% do VinUni tài trợ và 20% do Hệ thống Y tế Vinmec hỗ trợ.

Tổng giá trị học bổng tương đương 932,4 triệu đồng mỗi năm trong thời gian đào tạo kéo dài 4 hoặc 5 năm tùy chương trình. Ngoài ra, bác sĩ nội trú còn nhận trợ cấp 10 triệu đồng mỗi tháng từ Vinmec trong suốt thời gian học tập.

Chương trình Bác sĩ Nội trú của VinUni chính thức tuyển sinh từ năm 2020 với ba chuyên ngành đầu tiên gồm Nội khoa, Nhi khoa và Ngoại tổng quát.

Sau sáu năm phát triển, chương trình liên tục mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Đến năm 2026, VinUni đã và đang đào tạo 166 bác sĩ nội trú thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, góp phần xây dựng đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn theo chuẩn quốc tế cho hệ thống y tế trong nước.

Cổng tuyển sinh Chương trình Bác sĩ Nội trú năm học 2026-2027 mở từ ngày 1/3 đến hết ngày 19/7/2026. Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc đăng ký tư vấn trực tiếp thông qua các kênh tuyển sinh của VinUni.