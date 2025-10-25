Chủ tịch Hà Nội lập tổ công tác nghiên cứu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(VTC News) -

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, Hà Nội quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sẽ làm tổ trưởng tổ công tác. Hai tổ phó gồm ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Bảy thành viên còn lại trong tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND TP Hà Nội.

Hà Nội lập tổ công tác nghiên cứu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chủ tịch Hà Nội giao nhiệm vụ cho tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng và triển khai công tác lập quy hoạch. Chỉ đạo lập đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể gồm các dự án thành phần độc lập.

Đồng thời, tổ trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tổ công tác họp định kỳ 2 tuần/lần. Trường hợp cần thiết, tổ trưởng tổ công tác có thể triệu tập họp đột xuất các thành viên liên quan theo nhóm chuyên đề.

Ngoài ra, theo quyết định, tổ trưởng tổ công tác, thành viên tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.