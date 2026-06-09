Chủ tịch Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt tạm giam

Ngày 9/6, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3, mã chứng khoán TV3) công bố thông tin, ngày 8/6, Đảng bộ PECC3 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC3; ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc PECC3 và ông Phạm Hoàng Vinh, kế toán trưởng PECC3.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC3. (Ảnh: PECC3)

Theo thông báo, hoạt động của công ty được tổ chức và triển khai theo quy định pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục công bố các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) theo quy định.

Trước đó, ngày 22/5, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) cũng công bố thông tin về việc Đảng bộ PECC1 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC1.

Ngày 21/5, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) cũng công bố thông tin bất thường về nhân sự nội bộ của doanh nghiệp.

PECC2 cho biết, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng PECC2.

Bên cạnh đó, ngày 16/5, trong phần công bố thông tin bất thường, PC1 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người của PC1.

Ngoài ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, 6 người còn lại gồm tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp.