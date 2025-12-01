Chicilon Digital Media triển khai quảng cáo tương tác NFC

Chicilon Digital Media công bố khởi động “Kế hoạch phủ sóng toàn quốc”, lấy hệ thống quảng cáo tương tác NFC làm trọng tâm, nhằm thúc đẩy quá trình số hóa và thông minh hóa hệ thống truyền thông thang máy tòa nhà trên toàn quốc. Kế hoạch này đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra kỷ nguyên truyền thông mới – có thể chạm tới, tương tác và chuyển đổi hiệu quả của Chicilon Digital Media tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, Chicilon Digital Media sẽ triển khai 12.500 màn hình quảng cáo AI thông minh tại các thành phố trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, đồng thời lắp đặt toàn diện hệ thống tương tác chạm NFC.

Giai đoạn thứ hai sẽ mở rộng sang khung hình kỹ thuật số trong cabin thang máy. Sau khi hoàn tất nâng cấp, hơn 3.500 tòa nhà với hơn 36.000 màn hình quảng cáo thang máy trên toàn quốc sẽ được trang bị đồng bộ kết nối 4G, hệ thống giám sát lưu lượng AI và tính năng tương tác NFC, hình thành mạng lưới quảng cáo thông minh có độ phủ sâu rộng nhất đối với nhóm người tiêu dùng trung và cao cấp.

Người tiêu dùng chỉ cần chạm nhẹ điện thoại là có thể tham gia hoạt động, nhận ưu đãi, truy cập trang thương hiệu, hoàn thành chu trình khép kín từ “hiển thị” đến “chuyển đổi” của quảng cáo.

Ông Guo Zhi Feng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - chia sẻ: “Ngành quảng cáo đang chuyển mình từ hình thức truyền tải thụ động sang kỷ nguyên tương tác chủ động. Mục tiêu của chúng tôi là biến mỗi màn hình thành một điểm kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, để quảng cáo không chỉ được nhìn thấy, mà còn được chạm tới, được tham gia và được ghi nhớ.”

Việc triển khai trên toàn quốc lần này đồng thời được tích hợp với các nền tảng do Chicilon Digital Media tự nghiên cứu và phát triển, bao gồm hệ thống quản lý nội dung CMS, hệ thống quản lý khách hàng CRM và nền tảng dữ liệu quảng cáo LOT. Nhờ đó, toàn bộ quy trình từ phát sóng, giám sát, tương tác đến thanh toán đều được trực quan hóa và theo dõi đầy đủ.

Các thương hiệu có thể xem theo thời gian thực số lần phát sóng, lượng người tiếp cận, số lượt chạm vào quảng cáo, số lần kích hoạt NFC, tỷ lệ tham gia tương tác và dữ liệu chuyển đổi, qua đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư quảng cáo và giúp nhãn hàng cũng như đối tác quảng cáo thấy rõ “giá trị của từng lần chạm tới người tiêu dùng”.

Khẩu hiệu cho chiến dịch lần này là: “Quảng cáo không chỉ được nhìn thấy, mà còn được chạm tới.”Câu khẩu hiệu trải nghiệm dành cho người tiêu dùng:“Chạm nhẹ – Nhận bất ngờ lớn!”

Hai thông điệp này sẽ được áp dụng xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống quảng cáo kỹ thuật số của Chicilon Digital Media, tượng trưng cho bước chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thông truyền thống sang truyền thông tương tác thông minh.

Là mạng lưới truyền thông kỹ thuật số trong tòa nhà lớn nhất Việt Nam, Chicilon Media đã 18 năm liên tiếp dẫn đầu lĩnh vực truyền thông đô thị, với nguồn lực truyền thông mạnh mẽ, quy trình vận hành nghiêm ngặt và năng lực đổi mới công nghệ không ngừng, qua đó luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng và đối tác.

Việc khởi động “Kế hoạch phủ sóng các thành phố trọng điểm toàn quốc” đánh dấu bước phát triển mới, khi Chicilon Media chuyển mình từ một “công ty truyền thông kỹ thuật số” trở thành “nền tảng lưu lượng tương tác ngoại tuyến quy mô quốc gia”, mở ra kỷ nguyên truyền thông thông minh mới cho ngành quảng cáo Việt Nam.