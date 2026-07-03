Chém người gây thương tích, Nguyễn Mạnh Hưng 'Thiên Báo SBC Biên Hòa' bị bắt

(VTC News) -

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1980, ngụ phường Long Bình) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, trước đây, Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi “Thiên Báo SBC Biên Hòa” thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội như YouTube "THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA" và các tài khoản Facebook "Nguyễn Thiên Báo", "Thiên Báo SBC Biên Hòa", "Đội SBC Biên Hòa", "Thiên Báo SBC"... để đăng tải, chia sẻ, bình luận về nhiều vấn đề xã hội, trong đó có hành trình bộ hành của ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "Thích Minh Tuệ", ở nước ngoài.

Công an TP Đồng Nai bắt giữ chủ kênh YouTube "THIÊN BÁO SBC BIÊN HOÀ".

Cơ quan công an cho biết, ngày 11/6/2025, hai nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn của ông Lê Anh Tú đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong vụ việc, Nguyễn Mạnh Hưng bị xác định đã chém gây thương tích cho ông Nguyễn Quý Dậu (được biết đến với tên "Dậu Nguyễn TV"), khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay, phải cấp cứu tại Ấn Độ.

Sau khi về Việt Nam, ông Dậu tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và làm đơn tố cáo hành vi của Hưng đến cơ quan công an.

Ngày 5/12/2025, Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Bihar (Ấn Độ).

Liên quan đến ông Lê Anh Tú, Công an TP Đồng Nai cho biết ngày 16/5/2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Văn bản số 151/HĐTS-VP1 "thông báo người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sỹ Phật giáo”.

Theo cơ quan công an, thời gian qua vẫn có một số TikToker, YouTuber bám theo ông Lê Anh Tú, quay video, đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, trục lợi, cổ súy thái quá... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Nguyễn Mạnh Hưng theo quy định của pháp luật.