Cháy 7 ghe thuyền của ngư dân Gia Lai trong lúc gió to, nước cạn

(VTC News) -

Tối 9/7, ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin về vụ cháy ghe thuyền của ngư dân tại Khu D thuộc Cảng cá Tam Quan. Hiện có 7 ghe thuyền lớn nhỏ của ngư dân đang cháy.

Vụ cháy diễn ra vào thời điểm thủy triều rút sâu và có gió to nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. (Ảnh cắt từ clip)

Lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc và người dân khu vực vẫn đang nỗ lực dập lửa, khống chế và cắt mặt cháy lan sang những ghe thuyền khác trong khu vực neo đậu.

"Vụ cháy diễn ra vào thời điểm thủy triều rút sâu và có gió to nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, tàu thuyền mắc cạn khó di dời. Lực lượng chức năng và người dân đã khống chế được 3 trong số 7 thuyền cháy", ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch phường Hoài Nhơn Bắc cho biết.

Vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng và người dân phường Hoài Nhơn Bắc khống chế. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, khoảng 13h ngày 29/6, tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, địa bàn giáp ranh xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cũng xảy ra vụ cháy khiến 16 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi

UBND xã ngay lập tức huy động các lực lượng chức năng trên địa bàn, phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh khẩn trương triển khai công tác cứu hỏa.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản bị dập tắt hoàn toàn.Thống kê ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 3 tàu bị cháy phần mũi. Tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.