Cầu thủ xuống xe, đáp máy bay gặp ngay chó nghiệp vụ, bị kiểm tra an ninh

(VTC News) -

Video: Đội tuyển Uzbekistan bị khám xét ngay khi xuống xe.

World Cup 2026 là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội tham dự và 104 trận đấu. Điều này khiến công tác bảo đảm an ninh trở thành thách thức khổng lồ đối với ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico trong hơn một tháng tranh tài. Trong bối cảnh đó, công tác bảo đảm an ninh trở nên đặc biệt phức tạp. Nhiều giải pháp công nghệ và cơ chế phối hợp quốc tế đang được triển khai.

Xuống xe, rời máy bay lập tức bị kiểm tra

Hình ảnh từ kênh ESPN cho thấy đội tuyển Uzbekistan trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt khi đến sân vận động Icahn (New York) để chuẩn bị cho trận giao hữu với Hà Lan. Ngay khi các thành viên của đoàn xuống khỏi xe buýt, toàn bộ hành lý và trang thiết bị mang theo đều phải qua khâu kiểm tra bằng máy dò kim loại.

Đội bóng Trung Á phải đề toàn bộ hành lý ra đường, bao gồm cả các dụng cụ như bảng chỉ dẫn chiến thuật, trang bị tập luyện... để các nhân viên an ninh kiểm tra. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn sử dụng chó nghiệp vụ để rà soát.

Chó nghiệp vụ đánh hơi hành lý của đội Uzbekistan.

Hình ảnh và thông tin về cuộc kiểm tra nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp an ninh mà Mỹ đang áp dụng đối với các đội tuyển tham dự World Cup 2026. Thậm chí, không ít người hâm mộ cho rằng cách thức kiểm tra an ninh này là quá mức cần thiết, đồng thời thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đội tuyển quốc gia.

Một đoạn video khác do thành viên đội tuyển Senegal đăng tải cũng cho thấy cầu thủ phải trải qua kiểm tra an ninh ngay khi vừa xuống khỏi máy bay. Lần lượt từng người được bố trí ngồi vào chiếc ghế xếp, cùng hành lý xách tay để các nhân viên an ninh sử dụng máy dò kim loại kiểm tra.

Cấm máy bay không người lái, chống buôn người

Theo FBI, công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 đã được triển khai từ nhiều tháng với hàng loạt cuộc diễn tập chung giữa các lực lượng đặc nhiệm của liên bang, bang và địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn xây dựng phương án ứng phó cho nhiều tình huống khác nhau, từ việc sử dụng máy bay không người lái trái phép cho tới các hoạt động buôn người.

“Chúng tôi tập trung vào việc phát hiện các đối tượng buôn người, hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ”, bà Marlo Graham, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI Atlanta, cho biết.

Trong thời gian diễn ra World Cup, khu vực quanh sân vận động Mercedes-Benz và Công viên Olympic Centennial sẽ được thiết lập vùng cấm bay. Những trường hợp điều khiển máy bay không người lái trái phép có thể bị phạt tới 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), bị tịch thu thiết bị và thậm chí đối mặt với các cáo buộc liên bang.

“Các đơn vị đã được huấn luyện đầy đủ để vô hiệu hóa máy bay không người lái khi cần thiết, với sự hỗ trợ của FBI, cảnh sát Atlanta và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP)”, bà nói.

Điều động chuyên gia xử lý bom

Ông Shawn Matthews, Trợ lý Đặc vụ phụ trách FBI Atlanta, cho biết Ban Hỗ trợ Tác chiến sẽ huy động nhiều đơn vị chuyên trách và nguồn lực đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra World Cup, trong đó có đội xử lý bom.

Theo ông Matthews, các chuyên gia xử lý bom sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát Atlanta (APD) cùng các cơ quan khác trong suốt giải đấu.

Nhiều đơn vị chuyên trách và nguồn lực đặc biệt sẽ được huy động trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. (Ảnh: AP)

“Các chuyên gia xử lý bom sẽ được điều động để kiểm tra những gói đồ khả nghi, phương tiện đáng ngờ hoặc bất kỳ tình huống nào cần hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh cho sự kiện. Chúng tôi luôn khuyến khích người dân báo ngay cho lực lượng chức năng nếu phát hiện điều gì bất thường", ông Matthews nói.

Ông cũng cho biết Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) sẽ xuất hiện thường xuyên trong thời gian diễn ra World Cup. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ không phải là dấu hiệu cho thấy có mối đe dọa cụ thể nào.

“Đây là những đơn vị được huấn luyện chuyên nghiệp, luôn trong trạng thái sẵn sàng triển khai ngay lập tức để ứng phó với mọi nguy cơ có thể xảy ra tại Atlanta. Sự hiện diện của họ nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng".