Câu chuyện của cô giáo xây dựng hệ sinh thái Hán ngữ đầu tiên tại Việt Nam

(VTC News) -

Với hơn hai thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu về tiếng Trung, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai đã xây dựng một hệ sinh thái Hán ngữ toàn diện - Thanhmaihsk, góp phần tạo ra thay đổi bền vững cho cộng đồng người học tiếng Trung tại Việt Nam.

Khát vọng cống hiến cho cộng đồng

Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò giảng viên tiếng Trung tại trường Đại học Hà Nội từ năm 1999. Trong suốt thời gian giảng dạy, nghiên cứu, chị vẫn luôn mong muốn được cống hiến và tạo ra giá trị nhiều hơn nữa cho xã hội, đặc biệt là thúc đẩy phát triển phương pháp học tiếng Trung ứng dụng cho người Việt Nam.

Trong những năm 2010-2012, nhu cầu học tiếng Trung ngắn hạn tại Việt Nam bắt đầu tăng mạnh, các lớp đào tạo ngắn hạn xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng phần lớn thiếu tính hệ thống: Giáo trình không phù hợp, phương pháp rời rạc, chất lượng không đồng đều.

Nhận thấy thực trạng đó, chị bắt đầu nghiên cứu tìm ra phương pháp học tiếng Trung phù hợp, học được dùng được dành cho người Việt. Chị nhận thấy rằng phương pháp M-Contask (học qua văn cảnh và nhiệm vụ) hoàn toàn phù hợp với người Việt. Đây cũng là lúc chị quyết định bước ra khỏi “vùng an toàn” của giảng đường đại học để mở lớp tiếng Trung đầu tiên, tiền thân của hệ thống Thanhmaihsk sau này.

Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai gửi gắm khát vọng cống hiến cho cộng đồng Hán ngữ qua thương hiệu Thanhmaihsk.

“Tôi luôn tâm niệm rằng giáo dục là sự kế thừa, là sẻ chia và hành trình tiếp tục bồi đắp những giá trị mới. Là giảng viên tiếng Trung, tôi hiểu rất rõ ngôn ngữ này có thể mang lại ích lợi lớn như thế nào cho người học.

Nhưng tôi cũng nhìn thấy có rất nhiều bạn trẻ không có may mắn được học trong môi trường tiếng Trung chuyên nghiệp như ở đại học. Bởi vậy, tôi luôn khao khát được mở rộng hơn nữa cơ hội học tập cho những người Việt trẻ ấy và đó cũng chính là điểm khởi đầu của Thanhmaihsk” - TS Trần Thị Thanh Mai chia sẻ.

Đó không chỉ là quyết định rẽ hướng sự nghiệp, mà còn là bước khởi đầu cho khát vọng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Thanhmaihsk - bước khởi đầu của một hệ sinh thái giáo dục Hán ngữ toàn diện

Ngay từ những ngày đầu, Thanhmaihsk được định vị là một môi trường đào tạo tiếng Trung ngắn hạn bài bản theo chuẩn đại học, dành cho những người yêu thích Hán ngữ nhưng không có cơ hội theo học chính quy. Với Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai, mục tiêu không chỉ là dạy ngôn ngữ mà là giúp người Việt tiếp cận tiếng Trung một cách khoa học, thực tiễn, bền vững và biến kiến thức thành kỹ năng có thể sử dụng được.

Để hiện thực hoá định hướng đó, ba trụ cột quan trọng được Thanhmaihsk áp dụng nhất quán. Một là, thúc đẩy phát triển và áp dụng phương pháp M-Contask: Học qua văn cảnh và nhiệm vụ, giúp người học sử dụng tiếng Trung ngay trong lớp, thay vì học dịch hay ghi nhớ máy móc.

Hai là, sử dụng giáo trình Msutong - bộ giáo trình được biên soạn bởi các giáo sư đầu ngành về giảng dạy tiếng Hán của Đại học Phúc Đán mà TS Trần Thị Thanh Mai tham gia nhóm dịch giả chuyển ngữ và bản địa hoá cho người Việt, phát triển đồng bộ bốn kỹ năng theo chuẩn HSK.

Môi trường đào tạo tiếng Trung bài bản tại Thanhmaihsk.

Ba là, đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn 5 sao: Thanhmaihsk xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá và đào tạo giáo viên nghiêm ngặt bởi theo quan điểm của chị “Giáo viên chưa đủ chuẩn sẽ đào tạo ra học sinh chưa đủ chuẩn”. Do đó, đội ngũ giảng viên luôn được bồi dưỡng liên tục để đảm bảo chất lượng đầu ra đồng nhất và giàu kinh nghiệm.

Tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái Hán ngữ toàn diện

Sau khi Thanhmaihsk ra đời và chứng minh được hiệu quả đào tạo qua hàng trăm nghìn học viên, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai dần nhìn thấy một bức tranh rộng lớn hơn: Người học không chỉ thành thạo ngôn ngữ, mà cần một con đường phát triển dài hạn - từ học tập, tiếp cận tri thức, đến cơ hội du học và nghề nghiệp. Chị cũng nhận định, khi đứng trước xu thế Việt Nam đón dòng vốn FDI gia tăng từ Trung Quốc, tiềm năng dành cho nhân lực biết tiếng Trung sẽ ngày càng lớn.

Điều này khiến chị nhận ra: Đào tạo đơn lẻ không thể đáp ứng hết nhu cầu thật sự của người học tiếng Trung tại Việt Nam. Để hành trình đào tạo tiếng Trung bền vững, cần có một hệ sinh thái tự chủ, nơi mỗi mắt xích đều bổ trợ và nâng tầm nhau: bộ học liệu chuẩn hoá dành cho người Việt, nền tảng nghiên cứu khoa học vững chắc, cầu nối về du học và cơ hội việc làm.

Tầm nhìn ấy trở thành nền móng để Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai xây dựng Tổ chức giáo dục Hán ngữ TMEDU với 5 mảnh ghép gắn kết chặt chẽ:

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã: nơi nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ, kết nối học thuật và đóng góp cho ngành Hán ngữ học Việt Nam.

Thanhmaihsk: Hệ thống đào tạo tiếng Trung ngắn hạn tiên phong tại Việt Nam.

Bác Nhã Books: Đơn vị xuất bản giáo trình và học liệu tiếng Trung dành cho người Việt.

Vimiss: Đơn vị tư vấn du học Trung Quốc, đồng hành cùng học viên bước ra thế giới.

Youjob: Nền tảng kết nối việc làm tiếng Trung, giúp hoàn thiện hành trình từ học tập đến nghề nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia khoa học của Viện Bác Nhã (TS Trần Thị Thanh Mai đứng thứ tư từ phải sang).

Triết lý giáo dục chị theo đuổi được tóm gọn trong ba chữ: “Vi nhân - Vị nhân - Do nhân”. Ngôn ngữ, theo chị, không chỉ là kiến thức, mà còn là cơ hội mở ra tương lai, là cầu nối đưa con người đến gần hơn với tri thức và thế giới rộng lớn.

Dù ở vai trò nhà sáng lập, nhà quản lý hay người nghiên cứu Hán ngữ, TS Trần Thị Thanh Mai vẫn giữ trọn tinh thần, tâm huyết của một người thầy: tử tế, tận tâm và luôn đặt người học làm trung tâm.

Hơn 13 năm sau lớp học đầu tiên, hệ sinh thái TMEDU đã trở thành nơi gieo mầm cho hàng trăm nghìn học viên Việt Nam trên hành trình chinh phục tiếng Trung và khát vọng ấy vẫn đang tiếp tục lớn lên.