'Cất cánh' cùng khát vọng Việt Nam-Ấn Độ: Hành trình khởi nghiệp xuyên biên giới

(VTC News) -

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo toàn cầu, hơn 600 ý tưởng khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng hội tụ trong Chuyến bay Khởi nghiệp - hành trình nơi 14 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng cất cánh kiến tạo tương lai.

Lễ công bố sáng kiến “Chuyến bay khởi nghiệp” diễn ra tại TP.HCM vào tháng 8 vừa qua với sự tham dự của đại diện Chính phủ, lãnh đạo thành phố và chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ.

Chuyến bay Khởi nghiệp (Startup Flight) là sáng kiến chiến lược được phối hợp triển khai bởi Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, mà còn là kiến tạo một hành lang đổi mới xuyên biên giới, kết nối sức sáng tạo bùng nổ của thanh niên Việt Nam - Ấn Độ.

14 dự án xuất sắc sẵn sàng “bay cao”

Vượt qua cuộc sàng lọc khốc liệt từ hơn 600 hồ sơ đăng ký, 14 dự án ưu tú chính thức giành được “vé vàng” tham dự Bootcamp tại Ấn Độ từ ngày 10 đến 13/11/2025. Đây là "phòng thí nghiệm thực tế" nơi các ý tưởng được chuyên gia, mentor và nhà đầu tư quốc tế trực tiếp "thử lửa", hoàn thiện mô hình và săn tìm cơ hội gọi vốn.

Ông Ojasvi Babber, CEO tại Vườn ươm Sáng tạo Amity, nhận định: “Cầu nối đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự cộng hưởng về giá trị và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau chính là lý do khiến chương trình nhận được hơn 600 ý tưởng đăng ký chỉ trong thời gian ngắn. Chuyến bay Khởi nghiệp phản ánh sinh động cho tinh thần hợp tác xuyên biên giới và khát vọng vươn tầm toàn cầu của thế hệ doanh nhân trẻ hai nước”.

14 đội thi và cá nhân xuất sắc sẽ chính thức tham dự Bootcamp tại Ấn Độ từ ngày 10 đến 13/11. (Ảnh minh họa)

Các dự án xuất sắc lọt vào vòng trong trải rộng trên bốn lĩnh vực mũi nhọn: Phần mềm & Dữ liệu/AI, Thương mại điện tử & Bán lẻ, Công nghệ giáo dục (EdTech) và Giao thông vận tải & Logistics - phản ánh bức tranh sôi động và đa dạng của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh: “Chuyến bay Khởi nghiệp là cầu nối thiết thực giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Ấn Độ. Chương trình không chỉ kết nối các startup, mà còn mở ra cơ hội phát triển thị trường, hợp tác công nghệ và đầu tư song phương.

Chúng tôi tin rằng những kết quả từ hành trình này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia”.

Chương trình là minh chứng tiêu biểu cho mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, cùng kiến tạo nền tảng hợp tác thực chất hướng tới phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, tăng cường gắn kết khu vực giữa hai quốc gia và khẳng định vai trò của hợp tác công - tư như một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và lan tỏa giá trị phát triển toàn diện.

Chắp cánh khát vọng sáng tạo và phát triển bền vững

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, mạng bay kết nối hai nước cũng không ngừng mở rộng, các đường bay Vietjet đang kết nối các đô thị lớn nhất của Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad với các thành phố tại Việt Nam, mở ra những cơ hội hợp tác chưa từng có giữa hai quốc gia.

Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay kết nối Việt Nam – Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia năng động.

Các hoạt động như Chuyến bay khởi nghiệp không chỉ là sân chơi sáng tạo, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư mới cho Việt Nam và Ấn Độ. Đồng hành với Chuyến bay khởi nghiệp, Vietjet tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ, tạo ra giá trị kinh tế bền vững thông qua kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa tri thức toàn cầu.

“Đổi mới sáng tạo chỉ bền vững khi các hệ sinh thái cùng phát triển. Việt Nam và Ấn Độ sở hữu những thế mạnh bổ trợ về công nghệ, con người và thị trường. Chúng tôi kỳ vọng Chuyến bay Khởi nghiệp sẽ biến những điểm mạnh riêng lẻ thành sức mạnh chung, tạo nền tảng cho hành trình hợp tác lâu dài và bền vững giữa doanh nhân trẻ hai nước” - bà Nguyễn Bảo Thuý, Chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Trưởng Ban Tổ chức Startup Flight 2025, chia sẻ.

Sau Bootcamp đầy thử thách tại Ấn Độ, Việt Nam sẽ là điểm hẹn của vòng chung kết vào tháng 12/2025, nơi những ý tưởng táo bạo nhất cất cánh trên sân khấu quốc tế, mở ra chân trời hợp tác và sáng tạo không giới hạn. Bởi Chuyến bay Khởi nghiệp không dừng lại ở một cuộc thi - đó là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, nơi thế hệ startup Việt Nam và Ấn Độ cùng chung khát vọng kiến tạo tương lai bền vững.