Đóng

Cận cảnh dàn 'quái vật thép' phô diễn uy lực tại A80

(VTC News) -

Hình ảnh cận cảnh về dàn xe tăng "quái vật thép" đầy uy lực, thông qua những chi tiết như bánh xích, nòng pháo...

DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới