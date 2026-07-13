Cận cảnh 7 vị trí TP.HCM dự kiến xây cầu vượt thép xóa điểm ùn tắc lâu năm

Các vị trí được đề xuất xây dựng cầu vượt đều nằm trên những tuyến đường huyết mạch, nơi mật độ phương tiện rất cao. Vào giờ cao điểm, đặc biệt khi xảy ra mưa lớn, nhiều khu vực thường xuyên ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.