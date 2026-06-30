(VTC News) -

Trong căn bếp của mỗi gia đình, việc dọn dẹp và vệ sinh dụng cụ nấu nướng luôn là nỗi ám ảnh lớn sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là với những món chiên, xào đậm mùi dầu mỡ. Nhiều người thường lạm dụng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh với hy vọng làm sạch nhanh chóng, nhưng điều này không chỉ gây hại cho da tay mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Cách vệ sinh đồ nhà bếp bằng nước nóng

Ít ai biết rằng, nước nóng là trợ thủ vô cùng đắc lực, an toàn và tiết kiệm. Nhờ nhiệt độ cao, nước nóng có khả năng hòa tan chất béo, làm mềm các vết bám cứng đầu và tiêu diệt vi khuẩn một cách tự nhiên. Việc vệ sinh đúng cách sẽ giúp không gian bếp luôn sáng bóng, thơm tho và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm một cách tuyệt đối.

Nước nóng là cách hữu hiệu để đánh bay dầu mỡ cứng đầu trên dụng cụ nhà bếp. (Ảnh: AboutCom)

Làm sạch dầu mỡ trên xoong nồi

Xoong nồi sau khi kho thịt, kho cá hoặc chiên rán thường để lại những mảng bám cháy khét và lớp mỡ dày đặc ở đáy. Tương tự, các loại hộp nhựa dùng để tích trữ thức ăn cũng rất dễ bị bám mùi hôi khó chịu và có cảm giác nhờn rít dù đã rửa qua nhiều lần nước lạnh.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, nước nóng chính là chìa khóa vạn năng giúp phá vỡ cấu trúc liên kết của dầu mỡ. Đối với xoong nồi, ngay sau khi nấu xong và lòng nồi đã nguội bớt để tránh sốc nhiệt, bạn hãy đổ một lượng nước nóng vừa đủ ngập các vết bám, rồi hòa thêm một ít nước rửa chén hoặc baking soda.

Hãy ngâm hỗn hợp này trong khoảng 15 - 20 phút để các mảng bám cháy khét tự động bong ra. Trong trường hợp vết cháy quá cứng đầu, bạn có thể đặt nồi lên bếp và đun sôi lăn tăn dòng nước này trong vài phút, mọi vết bẩn sẽ mềm đi nhanh chóng giúp việc cọ rửa trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Khử mùi cho đồ nhựa

Đối với các loại hộp nhựa bám mùi nặng, phương pháp hiệu quả nhất là ngâm chúng vào chậu nước ấm có pha chút nước cốt chanh hoặc giấm trắng. Nước nóng ấm sẽ làm giãn nở các lỗ li ti trên bề mặt nhựa, từ đó tinh chất chanh hoặc giấm dễ dàng len lỏi vào sâu bên trong để khử sạch mùi.

Chén, bát, đĩa bằng chất liệu nhựa cứng hay melamine thường rất được ưa chuộng nhờ tính bền bỉ và nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đồ nhựa là khả năng bám dính dầu mỡ cực kỳ dai dẳng.

Nước nóng giúp khử trùng, làm sạch đồ nhựa nhưng cần chú ý nhiệt độ phù hợp. (Ảnh: KimEcopak)

Đôi khi, dù bạn đã dùng rất nhiều dầu rửa bát và chà xát mạnh tay, bề mặt đồ nhựa vẫn để lại một lớp màng mờ đục và có cảm giác nhớt tay đầy khó chịu khi khô ráo. Để xử lý tận gốc lớp mỡ cứng đầu này, bạn cần áp dụng quy trình xử lý nhiệt thông minh trước khi rửa.

Hãy xếp toàn bộ chén bát bằng nhựa vào một chiếc chậu lớn, sau đó dội trực tiếp nước nóng lên bề mặt. Sức nóng của nước sẽ ngay lập tức làm hóa lỏng lớp mỡ béo bám chặt trên bề mặt nhựa, khiến chúng tách rời ra và nổi lên trên mặt nước.

Sau bước dội nước nóng này, bạn chỉ cần pha nước rửa chén vào một chiếc bát nhỏ, dùng miếng bọt biển tạo bọt thật mịn rồi tiến hành lau rửa như bình thường. Khi tráng lại, hãy tiếp tục dùng nước ấm để xả sạch bọt xà phòng.

Diệt khuẩn đũa, thìa, thớt gỗ

Các dụng cụ làm từ gỗ và tre như đũa, thìa, thớt là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên nhất với thực phẩm sống lẫn chín. Do đặc tính thấm hút nước và có nhiều đường vân, kẽ nứt li ti trên bề mặt, các đồ dùng này rất dễ trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho các loại vi khuẩn nguy hiểm và nấm mốc đen, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Việc rửa bằng nước lạnh thông thường hoàn toàn không thể loại bỏ được các bào tử nấm mốc ẩn sâu trong thớ gỗ. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn nên hình thành thói quen tiệt trùng đồ gỗ bằng nước sôi định kỳ mỗi tuần một lần.

Thớt gỗ là sản phẩm dễ bị ẩm mốc nếu tẩy rửa không đúng cách. (Ảnh: RS)

Hãy chuẩn bị một nồi nước lớn, đun sôi sùng sục rồi thả đũa, thìa gỗ vào luộc trong vòng khoảng năm đến mười phút. Đối với thớt gỗ, do kích thước lớn không thể cho vào nồi, bạn hãy rắc một lớp muối hạt hoặc chà sát chanh tươi lên bề mặt thớt, sau đó từ từ dội nước sôi từ ấm đun thuốc lên khắp hai mặt thớt.

Nhiệt độ cao của nước sôi kết hợp với tính axit của chanh hoặc tính sát khuẩn của muối sẽ len lỏi vào từng thớ gỗ, tiêu diệt tận gốc các mầm bệnh và làm bong tróc các mảng bám hữu cơ. Sau khi dội nước sôi, bạn cần lau khô đồ gỗ bằng khăn sạch và đem phơi ở nơi có ánh nắng mặt trời hoặc nơi thoáng gió để đảm bảo chúng hoàn toàn khô ráo trước khi cất vào tủ.

Tẩy sạch vết ố trên ly thủy tinh

Ly, tách, bình nước bằng thủy tinh sau một thời gian dài sử dụng thường xuất hiện những vết ố vàng do cặn trà, cà phê hoặc hiện tượng mờ đục do khoáng chất trong nước bám vào. Những vết ố này khiến cho đồ thủy tinh trông cũ kỹ, mất thẩm mỹ và tạo cảm giác không sạch sẽ khi tiếp khách.

Nhiều người cố gắng dùng miếng rửa bát có mặt ráp để kỳ cọ, nhưng điều này vô tình làm trầy xước bề mặt thủy tinh, khiến chúng càng dễ bám bẩn hơn ở những lần sau. Giải pháp hoàn hảo và nhẹ nhàng nhất chính là kết hợp nước nóng với các nguyên liệu tự nhiên có tính axit nhẹ.

Ngâm trong nước nóng giúp đồ thủy tinh lấy lại vẻ sáng bóng. (Ảnh: CleanTips)

Bạn hãy pha một dung dịch gồm nước nóng, giấm ăn và một vài thìa muối hạt trong một chiếc chậu. Sau đó, ngâm toàn bộ ly tách thủy tinh bị ố vào dung dịch này trong khoảng 30 phút. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao của nước và axit acetic trong giấm sẽ làm lỏng và hòa tan các liên kết cặn canxi cũng như vết ố của tannin trong trà.

Sau thời gian ngâm, bạn chỉ cần dùng một miếng vải mềm hoặc cọ chuyên dụng nhẹ nhàng lau sạch các góc cạnh của ly. Khi tráng lại bằng nước ấm sạch, bạn sẽ kinh ngạc khi thấy những chiếc ly thủy tinh trở nên trong suốt, sáng lấp lánh như mới.

Lau rửa bếp gas, bếp điện

Khu vực mặt bếp gas và bếp điện là nơi hứng chịu trực tiếp các tia dầu mỡ bắn ra trong quá trình nấu nướng hàng ngày. Nếu không được lau dọn ngay, dưới tác động của nhiệt độ bếp, lớp dầu mỡ này sẽ bị sấy khô, cô đặc lại thành một lớp màng cứng, chuyển màu nâu đen và bám cực kỳ chắc vào bề mặt kính hoặc kiềng bếp.

Việc vệ sinh khu vực này đòi hỏi một quy trình đúng chuẩn với sự hỗ trợ đắc lực của nước nóng để vừa sạch bong vừa bảo vệ được tuổi thọ của thiết bị. Quy trình bắt đầu bằng việc đảm bảo an toàn, bạn cần tắt bếp hoàn toàn, khóa van gas hoặc ngắt nguồn điện và đợi cho mặt bếp nguội hẳn.

Đối với bếp gas, hãy tháo rời kiềng bếp và các đầu đốt ra, đem ngâm vào một chậu nước sôi có pha sẵn nước rửa chén đậm đặc hoặc bột giặt trong vòng 30 phút để làm mềm lớp dầu mỡ đóng bánh. Trong lúc ngâm kiềng bếp, bạn tiến hành xử lý mặt bếp bằng cách dùng một chiếc khăn bông dày, nhúng vào nước nóng già rồi vắt bớt nước, sau đó phủ trực tiếp lên những vùng có vết bẩn cứng đầu trên mặt bếp điện hoặc bếp gas.

Nước nóng có khả năng rửa trôi những vết mở đóng bánh lên mặt bếp. (Ảnh: Yahoo)

Hơi nóng từ khăn sẽ bốc lên và làm mềm các vết dầu mỡ khô khốc. Tiếp theo, bạn nhấc khăn ra, rắc một ít baking soda lên bề mặt và dùng chính chiếc khăn ấm đó lau nhẹ nhàng theo hình vòng tròn. Lớp mỡ sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi theo khăn mà không làm trầy xước mặt kính sang trọng của bếp.

Cuối cùng, đối với kiềng bếp sau khi ngâm, bạn chỉ cần dùng bàn chải cũ cọ nhẹ là các vết cháy khét sẽ bong ra hết, sau đó lau khô toàn bộ mặt bếp và lắp ráp lại các linh kiện như ban đầu.