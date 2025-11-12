Đóng

Cách tính thời gian hưởng các chế độ ốm đau, chăm con ốm

(VTC News) -

Thông tư 12/2025/TT-BNV hướng dẫn chi tiết cách xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau, chăm con ốm cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Hoàng Thọ
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới