Cách tính lãi suất vay ngân hàng: Hướng dẫn chi tiết từ MB

Hiểu rõ cách tính lãi vay để quản lý tài chính hiệu quả

Việc nắm rõ cách tính lãi vay là yếu tố giúp người đi vay dự đoán được dòng tiền, lên kế hoạch trả nợ và tối ưu chi phí tài chính. Tại MB có 2 cách tính lãi vay đang được áp dụng: Tính lãi theo dư nợ gốc cố định và tính theo dư nợ giảm dần. Mỗi cách tính lãi vay đều có ưu điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu và điều kiện tài chính cả khách hàng.

Cách tính lãi suất vay theo dư nợ gốc cố định

Với cách tính lãi theo dư nợ gốc cố định, lãi suất sẽ được áp dụng trên toàn bộ số tiền vay ban đầu, không thay đổi trong suốt thời gian vay. Mỗi tháng, người vay sẽ trả một khoản tiền gốc cố định cùng phần lãi tính trên dư nợ gốc ban đầu.

Công thức:

Tiền lãi hàng tháng = Số tiền vay x Lãi suất / 12

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay

Tiền thanh toán hàng tháng = Tiền gốc + Tiền lãi

Đặc điểm:

Phương thức này giúp người vay dễ dàng dự tính và lên kế hoạch chi tiêu vì khoản tiền phải trả hàng tháng cố định và không biến động.

Tổng chi phí lãi vay theo phương thức này cao hơn so với dư nợ giảm dần do lãi tính trên toàn bộ số vốn ban đầu.

Cách tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần

Cách tính lãi theo dư nợ giảm dần sẽ dựa trên số dư nợ thực tế còn lại sau khi đã trả bớt phần gốc trong các tháng trước. Tiền lãi tính trên phần dư nợ giảm dần này sẽ giảm dần theo thời gian, giúp người vay giảm thiểu tổng chi phí lãi vay trong suốt kỳ hạn.

Công thức:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay / Thời hạn vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay tháng

Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số dư nợ gốc còn lại x Lãi suất vay tháng

Đặc điểm:

Phương thức này giúp giảm dần số tiền phải trả mỗi tháng, phù hợp với những người có kế hoạch trả nhanh khoản vay và muốn tiết kiệm chi phí lãi vay hơn. Tuy nhiên, khoản trả nợ trong các tháng đầu thường cao hơn.

Không cố định nên một chi phí nên khách hàng cần theo dõi sát sao kế hoạch trả nợ.

2 cách tính lãi suất vay ngân hàng: Dư nợ gốc và theo dư nợ giảm dần.

Bên cạnh đó, MB cung cấp công cụ tính lãi online minh bạch trên website và App MBBank. Giúp người dùng tự kiểm tra lãi suất, số tiền trả góp theo tháng và tổng chi phí vay.

Công cụ tính lãi online siêu nhanh tại MB

Để giúp khách hàng dễ dàng ước tính và quản lý tài chính khi vay, MB cung cấp công cụ tính lãi suất vay trực tuyến tiện lợi trên website và App MBBank. Người dùng chỉ cần nhập số tiền vay, kỳ hạn và lãi suất, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị số tiền lãi phải trả hàng tháng cũng như tổng chi phí trong suốt thời gian vay. Người vay có thể nhanh chóng so sánh, lựa chọn hình thức vay phù hợp và lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng trước khi ký hợp đồng vay.

Công cụ tính lãi online của ngân hàng MB.

Nên chọn hình thức tính lãi nào?

Việc chọn hình thức tính lãi vay phụ thuộc vào tình hình tài chính và kế hoạch chi tiêu của từng người.

Nếu bạn muốn khoản trả tiền hàng tháng cố định, dễ dự đoán để lên kế hoạch tài chính dài hạn, hình thức tính lãi theo dư nợ gốc cố định sẽ phù hợp hơn. Đây thường là lựa chọn của những người có nguồn thu nhập ổn định, không muốn biến động dòng tiền trong quá trình vay. Tuy nhiên, tổng số tiền lãi bạn phải trả theo cách này sẽ cao hơn.

Trong khi đó, nếu bạn có thể trả được khoản tiền gốc nhiều hơn theo thời gian, muốn giảm thiểu chi phí lãi vay và linh hoạt hơn trong quản lý tài chính, hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần là tối ưu. Với cách này, tổng tiền lãi phải trả sẽ thấp hơn đáng kể so với hình thức cố định. Đây cũng là phương pháp nhiều ngân hàng khuyên người vay nên chọn để tiết kiệm chi phí khi vay dài hạn.

Tùy nhu cầu mà chọn hình thức tính lãi phù hợp.

Trước khi quyết định vay, hãy liên hệ với chuyên viên để được tư vấn vay tiền chi tiết. Từ đó lựa chọn hình thức tính lãi vay phù hợp nhất với khả năng trả nợ và mục đích vay vốn của mình.

MB hiện đang cung cấp nhiều gói sản phẩm vay đa dạng như vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo, vay tín chấp theo lương, vay mua nhà, vay sản xuất kinh doanh với lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân.

*Liên hệ hotline 1900 545 426 để được tư vấn chi tiết hơn về các gói vay và hỗ trợ sử dụng công cụ tính lãi online của MB.