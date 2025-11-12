Ca sỹ Vũ Hà bị phạt 150 triệu đồng tội đánh bạc

(VTC News) -

Chiều 12/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 141 bị cáo trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman, Hà Nội. Nhiều bị cáo là quan chức, doanh nhân, nghệ sỹ, trong đó có Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà).

Với cáo buộc đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), nam ca sỹ bị tòa tuyên phạt 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ca sỹ Vũ Hà (áo nâu) nghe toà tuyên án.

Quá trình xét xử, ca sỹ Vũ Hà thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng và trình bày rằng, anh được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ. Sau khi mở thẻ, bị cáo chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club để chơi.

Ở lần chơi duy nhất này, Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví. Trong 2-3 giờ đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng). Đến nay, anh đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ tại King club với cái tên "Mr Baret". Một tháng sau, bị cáo đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette. Tổng số tiền ca sỹ này bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, thua hơn 199 USD.

Cơ quan tố tụng đánh giá bị cáo Vũ Ngọc Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Một ca sỹ khác cũng tham gia đánh bạc ở King Club là Nguyễn Thế Vũ (ca sỹ Thế Vũ, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi). Người này bị tuyên phạt 3 năm tù về tội đánh bạc.

Tại tòa, bị cáo khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên cũng đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.

Để tham gia sòng bạc tại King Club, Thế Vũ dùng cái tên "Mr Troy". Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sỹ này đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng).

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sỹ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (gần 2 tỷ đồng).

Trả lời chủ tọa về nguồn tiền dùng để đánh bạc, bị cáo khai là "tiền tiết kiệm nhiều năm của bản thân" và thừa nhận sai phạm.