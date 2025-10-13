BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

(VTC News) -

Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG khẳng định vị thế là một tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vẫn giữ cho mình tinh thần tiên phong và khát vọng kiến tạo. Với bà, mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, Tập đoàn BRG tiếp tục được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành du lịch. Một lần nữa, năng lực dẫn dắt xu hướng và khả năng tạo ra những chuẩn mực mới trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp và hạ tầng du lịch của Tập đoàn được ghi nhận.

Hơn hai thập kỷ trước, khi “kinh tế golf” còn xa lạ tại Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã nhìn thấy cơ hội từ một xu hướng toàn cầu. Đó là golf không chỉ là thể thao, mà là cầu nối kinh tế, nơi doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế gặp gỡ, mở ra các mối quan hệ hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Bà tin rằng, “kinh tế golf” sẽ trở thành ngành xuất khẩu tại chỗ đặc biệt, thu hút du khách quốc tế chi tiêu cao, mang lại nguồn ngoại tệ bền vững và đóng góp cho tăng trưởng GDP.

Từ tầm nhìn ấy, Tập đoàn BRG đã tiên phong hợp tác với những thương hiệu hàng đầu thế giới như Nicklaus Design, Greg Norman - mang đến chuỗi sân golf đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, góp phần xây dựng nền tảng để Việt Nam trở thành “Điểm đến golf tốt nhất thế giới”.

Cho đến nay, tầm nhìn của bà đã trở thành hiện thực. Hệ thống sân golf của Tập đoàn BRG ngày càng mở rộng, với 9 sân, 163 hố thuộc 6 tổ hợp gồm Kings Island Golf Resort (Hà Nội), Ruby Tree Golf Resort (Hải Phòng), Legend Hill Country Club (Hà Nội), Legend Danang Golf Resort (Đà Nẵng), Legend Valley Country Club (Ninh Bình) và Golden Sands Golf Resort (TP Huế), thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm và đạt được nhiều giải thưởng danh giá, ghi dấu ấn cho Việt Nam trên bản đồ golf của thế giới.

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh “Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất” tại Giải thưởng danh giá Du lịch Việt Nam 2025.

Bà Nguyễn Thị Nga đã nhiều năm liên tiếp được vinh danh là “Người có tầm ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực golf”, ghi nhận những cống hiến to lớn của bà đối với sự phát triển của môn thể thao golf tại Việt Nam, cũng như khẳng định tầm nhìn và vị thế của Tập đoàn BRG trong lĩnh vực này ở khu vực châu Á.

Nhạy bén với xu hướng toàn cầu, bà nhanh chóng áp dụng chiến lược phát triển các sân golf thành hệ sinh thái Thể thao - Du lịch Nghỉ dưỡng – Vui chơi Giải trí. Bà từng nhiều lần chia sẻ “sân golf không chỉ là nơi chơi thể thao mà là điểm đến văn hóa, kết nối con người, mang lại năng lượng tích cực cho tinh thần và thể chất”.

Không dừng ở golf, khách sạn cao cấp cũng là lĩnh vực thể hiện rõ nhất tư duy tiên phong của doanh nhân Nguyễn Thị Nga trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu sâu rộng. Tập đoàn BRG là một trong những tập đoàn đầu tiên hợp tác cùng các thương hiệu hàng đầu thế giới như Hilton, Marriott, IHG, Four Seasons, Accor… để đưa chuẩn mực quốc tế về vận hành, dịch vụ, trải nghiệm vào các khách sạn ở Việt Nam.

Chính những khách sạn như InterContinental Hanoi Westlake, Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn Hanoi, Sheraton Grand Danang Resort, Sheraton Nha Trang, … đã trở thành biểu tượng của du lịch cao cấp, góp phần khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA được vinh danh “Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Ở mỗi dự án, công trình, bà Nga không chỉ đầu tư bằng tầm nhìn, mà còn bằng tâm huyết và tình yêu với quê hương, đất nước. Mỗi chuyến đi nước ngoài, theo bà, là cơ hội tìm kiếm xu hướng để thích ứng và khẳng định vị thế dẫn đầu.

Trong kỷ nguyên cá nhân hóa trải nghiệm du lịch và gia tăng nhu cầu du lịch nhóm, du lịch trải nghiệm, Tập đoàn đã đi đầu phát triển các tổ hợp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của du khách, trong đó nổi bật là Legend Valley Country Club, công trình tích hợp thể thao, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn và mới mẻ cho du khách.

Đáng nói là dù ở lĩnh vực nào, golf hay khách sạn, du khách luôn nhắc đến những con người của Tập đoàn BRG - chuyên nghiệp, chuẩn mực nhưng đầy cảm xúc. Ít ai biết rằng, tất cả những điều đó đều mang đậm dấu ấn sáng tạo, được thổi hồn bởi niềm say mê và nhiệt huyết của người kiến tạo.

Nếu giai đoạn đầu, Tập đoàn BRG ghi dấu bằng tư duy tiên phong trong phát triển hạ tầng du lịch - dịch vụ, thì hiện nay, doanh nhân Nguyễn Thị Nga chọn hợp tác công nghệ làm động lực tăng trưởng mới.

Mới đây, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Đây là mô hình hợp tác đa bên giữa doanh nghiệp - ngân hàng - học viện, hướng tới việc ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh và đời sống.

Đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh - trí tuệ và nghiên cứu của đội ngũ nhà khoa học ĐHQGHN, cùng kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tài chính – quản trị của Tập đoàn BRG và SeABank - để phát triển các công nghệ tân tiến, phục vụ nhiều lĩnh vực của đời sống.

Mục tiêu không chỉ là tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, mà còn ươm tạo thế hệ doanh nhân, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có tầm vóc quốc tế. Đây là bước đi mang tính chiến lược, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 – đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao, nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Bà Nga từng khẳng định: “Hợp tác giữa doanh nghiệp và các viện, trường không chỉ là câu chuyện nghiên cứu, mà là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai – nơi khoa học và kinh tế gắn kết để phục vụ con người.”

Có nghĩa là, hợp tác với ĐHQGHN không đơn thuần là một thỏa thuận đào tạo, mà là cách Tập đoàn BRG khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng quốc gia trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong mọi quyết định kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nga luôn đặt yếu tố trách nhiệm xã hội song hành cùng tăng trưởng.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo phát triển với mục tiêu trở thành một đô thị thông minh trung hoà các-bon đầu tiên của Việt Nam và thế giới, một đô thị xanh, thông minh, bền vững với nhiều tiện ích, nâng tầm chất lượng sống cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hà Nội.

Tập đoàn BRG luôn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội trên khắp cả nước, từ hỗ trợ người nghèo, trao tặng nhà tình nghĩa và đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội, đến tiên phong trong công tác bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ…

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng luôn chú trọng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc tham gia các diễn đàn, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, phân phối sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản của các vùng miền (OCOP) trong hệ thống siêu thị BRGMart, FujiMart…

Không chỉ vậy, trên cương vị Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga luôn tích cực kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại chính sách, khuyến khích tinh thần công - tư kiến tạo.

Bà nhận định sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước, và mỗi doanh nghiệp mạnh lên là một tế bào góp phần vào sức sống của nền kinh tế Việt Nam.

Từ hành trình của Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga đã cho thấy tư duy tiên phong chính là nền tảng tạo nên giá trị bền vững của doanh nghiệp. Từ việc đưa thương hiệu quốc tế về Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, kết nối với khoa học - công nghệ cho đến đề cao trách nhiệm cộng đồng, tất cả đều hướng đến một mục tiêu xuyên suốt, đó là phát triển vì tương lai và vị thế Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại buổi gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu ngày 11/10/2024.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân được xác lập rõ trong bộ tứ Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Điều này cũng có nghĩa đang có thêm những yêu cầu mới, đòi hỏi chuyển đổi mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

“Chúng tôi cảm thấy như đang được sống, lao động và cống hiến trong thời khắc lịch sử của thời kỳ Đổi mới lần thứ hai”, bà Nga chia sẻ.

Với bà, các nghị quyết mới không chỉ mở ra cơ hội mà còn là lời nhắc về trách nhiệm đồng kiến tạo, để mỗi doanh nghiệp Việt trở thành một chủ thể góp phần vào sự hưng thịnh quốc gia. Đó cũng chính là tinh thần doanh nhân Việt Nam - những con người dám đi trước, dám nghĩ khác, dám làm lớn - kiến tạo tương lai bằng năng lực, khát vọng và niềm tin vào Việt Nam.