Borome gửi yêu thương từ Phương Đông đến những trẻ em vùng cao Tuyên Quang

Trong không khí ấy, Borome – thương hiệu chăm sóc trẻ em được nhiều gia đình tin tưởng – đã chọn cách đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng nhưng đầy ý nghĩa: Mang hơi ấm yêu thương đến với trẻ em ở những nơi cần nhất.

Hành trình sẻ chia của Borome không dừng lại ở những lời hứa hay hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, mà được hiện thực hóa bằng những món quà thiết thực, những nụ cười rạng rỡ và sự đồng hành tận tâm trong từng khoảnh khắc. Từ phố thị nhộn nhịp tại Bệnh viện Phương Đông đến những bản làng xa xôi vùng cao Tuyên Quang, Borome đã để lại dấu ấn của mình bằng cách chăm chút, quan tâm và lan tỏa tình thương.

Các phần quà yêu thương được trao tặng cho bé đến từ Borome.

Mùa đông ấm áp: Borome tặng quà cho các bé tại Bệnh viện Phương Đông

Mong muốn được mang đến một chương trình ý nghĩa, Borome – thương hiệu chăm sóc trẻ em được nhiều gia đình tin tưởng – đã tổ chức chương trình tặng quà, trao gửi yêu thương đến các bé đang điều trị tại bệnh viện.

Trong không gian bệnh viện Phương Đông, tiếng cười rộn rã vang lên khi các bé nhận những món quà nhỏ xinh đó là những sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ, an toàn từ Borome. Không đơn thuần là quà vật chất, đây còn là thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và chăm sóc khoa học mà Borome gửi đến từng em nhỏ.

Đặc biệt, đội ngũ Borome còn dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh về các thói quen chăm sóc trẻ: dưỡng da, tóc, vệ sinh răng miệng – giúp trẻ không chỉ vui trong ngày Tết mà còn được bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện.

Mỗi món quà trao đi là một nụ cười nở trên gương mặt các bé, là khoảnh khắc ấm áp kết nối thương hiệu với cộng đồng. Borome hy vọng rằng mùa đông năm nay sẽ để lại dấu ấn yêu thương, giúp các bé cảm nhận được niềm vui và sự quan tâm trọn vẹn ngay cả trong những ngày phải ở bệnh viện.

Gương mặt vui vẻ, hào hứng của các bé khi được nhận quà từ Borome.

Lan tỏa yêu thương đến vùng cao Tuyên Quang

Hành trình của Borome không dừng lại ở phố thị; thương hiệu đã tiếp tục tiến lên vùng cao, đến với điểm trường xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những khu vực còn nhiều khó khăn, nơi trẻ em không có điều kiện tiếp cận nhiều tiện ích hiện đại nhưng vẫn tràn đầy sự hồn nhiên và mong muốn học hỏi.

Đối với những đứa trẻ vùng cao khi Borome đến, ánh mắt các bé sáng lên, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên từng gương mặt. Những phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, lời thăm hỏi ân cần cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân an toàn như sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng ẩm – tất cả như một món quà kép: vừa vật chất, vừa mang thông điệp yêu thương và kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Những phần quà này đã giúp các bé cảm nhận được niềm vui của tình yêu thương, còn truyền đi thông điệp rằng: mọi trẻ em, dù ở phố thị hay vùng cao, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Borome mong muốn gieo vào lòng các bé và phụ huynh niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều có quyền được khỏe mạnh, hạnh phúc và tỏa sáng.

Bộ ba sản phẩm được yêu thích tại Borome.

Trách nhiệm xã hội – triết lý “chăm sóc khoa học, yêu thương trọn vẹn”

Borome luôn đặt trách nhiệm xã hội song hành cùng triết lý thương hiệu. Hành trình trao quà tại Phương Đông và Yên Thuận không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài: sẻ chia niềm vui, chăm sóc trẻ em một cách khoa học và an toàn, đồng thời giáo dục phụ huynh về thói quen chăm sóc đúng cách.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Hành trình từ bệnh viện Phương Đông đến Yên Thuận, Tuyên Quang là một minh chứng sống động cho cam kết của Borome: mọi trẻ em đều xứng đáng được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. Hoạt động tặng quà không chỉ làm rạng rỡ nụ cười trẻ thơ mà còn góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho cộng đồng về tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia.

Borome – bằng cách làm của mình – muốn nhắn nhủ: mỗi món quà trao đi không chỉ là niềm vui trước mắt, mà là hạt giống yêu thương gieo vào lòng trẻ, là cơ hội để các em cảm nhận sự quan tâm, sự an toàn và niềm hạnh phúc được sống trong một môi trường đầy trọn vẹn.