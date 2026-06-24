Boehringer Ingelheim khẳng định vị thế trong ngành chăn nuôi heo tại IPVS 2026

(VTC News) -

Hội nghị Chăn nuôi thú y heo thế giới lần thứ 28 (International Pig Veterinary Society Congress - IPVS 2026) đã diễn ra với sự tham gia của hơn 4600 đại biểu, bao gồm các chuyên gia, bác sĩ thú y, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực chăn nuôi.

Là sự kiện khoa học quốc tế uy tín được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trong suốt 56 năm qua, IPVS 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, với đơn vị chủ trì là Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Đồng hành cùng hội nghị với vai trò nhà tài trợ kim cương, Boehringer Ingelheim Việt Nam cùng gần 100 khách hàng đã tham dự sự kiện này. Thông qua các phiên trao đổi chuyên môn, hoạt động kết nối cùng chuyên gia và không gian triển lãm, Boehringer Ingelheim tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành thú y và cam kết đưa những đổi mới khoa học đến gần với thực tiễn chăn nuôi heo.

Thúc đẩy tư duy phòng bệnh chủ động trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

Đằng sau mỗi đàn heo khỏe mạnh là sự đầu tư và chăm sóc từ người chăn nuôi cũng như doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, ngay cả khi đã áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ, các thách thức về sức khỏe đàn vẫn có thể âm thầm ảnh hưởng đến tăng trưởng, năng suất và hiệu quả sản xuất.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo đang đối mặt với sự biến đổi phức tạp của nhiều tác nhân gây bệnh, việc bảo vệ sức khỏe đàn không chỉ dừng lại ở kiểm soát từng bệnh riêng lẻ, mà đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp giữa khoa học, dữ liệu và các giải pháp phòng ngừa chủ động.

Đây cũng là trọng tâm trong chuỗi hoạt động mà Boehringer Ingelheim mang tới IPVS 2026 thông qua hội nghị chuyên đề “Kiểm soát tích hợp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp”.

Quy tụ các chuyên gia thú y hàng đầu thế giới và hơn 500 khách tham dự, hội nghị tập trung chia sẻ về vai trò của phương pháp quản lý sức khỏe đàn trong việc kiểm soát PCV2 (bệnh liên quan đến Circovirus tuýp 2 ở heo) nhằm duy trì ổn định trong sản xuất; phân tích mối liên hệ giữa PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo) với các vấn đề sức khỏe khác trên heo; nhấn mạnh nhu cầu nhìn nhận dịch bệnh trong một hệ thống tổng thể cùng các giải pháp hỗ trợ quản lý sức khỏe đàn hiệu quả hơn.

Chuyên gia chia sẻ tại hội nghị.

Tham dự sự kiện, anh Đoàn Dũng Sông, đại diện Công ty Darby-Hanpork cho biết: “Đây là cơ hội quý báu để trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế.

Những kiến thức từ hội nghị sẽ góp phần giúp các trang trại nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường khả năng kiểm soát dịch bệnh và từng bước hội nhập với xu hướng phát triển hiện đại của ngành chăn nuôi toàn cầu”.

Thông qua việc kết nối các góc nhìn từ nghiên cứu đến thực tiễn, những chia sẻ này đã góp phần hiệu quả trong việc hỗ trợ bác sĩ thú y, nhà chăn nuôi và doanh nghiệp chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành các chiến lược phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam, hướng tới hiệu quả chăn nuôi bền vững hơn.

Khẳng định vị thế và giá trị toàn cầu với triển lãm công nghệ khoa học sáng tạo

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, Boehringer Ingelheim còn mang đến IPVS 2026 không gian triển lãm tương tác, thu hút hàng ngàn khách tham quan thông qua trải nghiệm sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe vật nuôi và tìm hiểu cách công nghệ đang hỗ trợ quá trình quản lý sức khỏe đàn hiện đại, cũng như nhiều phần quà ý nghĩa.

Không gian triển lãm của Boehringer Ingelheim.

Điểm nhấn nổi bật tại gian hàng là hành trình 20 năm của INGELVAC CIRCOFLEX® cùng cột mốc hơn 5 tỷ liều được sử dụng trên toàn cầu. Không chỉ là dấu mốc về quy mô, con số này còn phản ánh niềm tin mà cộng đồng người chăn nuôi, bác sĩ thú y và các doanh nghiệp trong ngành đã dành cho giải pháp phòng ngừa PCV2 trong suốt hai thập kỷ qua.

Bên cạnh đó, Boehringer Ingelheim cũng giới thiệu cách ứng dụng những tiến bộ khoa học vào giải pháp chăn nuôi, thông qua phương pháp tiếp cận 5 bước trong kiểm soát PRRS, nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới cùng giải pháp quản lý sức khỏe đường ruột Enterisol® Ileitis, và bước vào thế giới tương tác VR cùng FreVAX®.

Khách hàng trải nghiệm hoạt động tương tác.

Từ hoạt động chia sẻ chuyên môn đến không gian triển lãm ấn tượng, Boehringer Ingelheim tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác đồng hành cùng ngành chăn nuôi trong hành trình thúc đẩy phòng bệnh chủ động, nâng cao sức khỏe đàn và phát triển sản xuất bền vững.

Thành công của IPVS 2026 đã góp phần thể hiện cam kết lâu dài của Boehringer Ingelheim trong việc kết nối đổi mới với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng chăn nuôi tại Việt Nam và trên thế giới.