Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục người nhập viện sau bữa cơm gà ở Khánh Hoà

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga, trên địa bàn phường Cam Ranh.

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận, ngày 2/7, nhiều người sau khi dùng bữa tại quán cơm gà Quỳnh Nga xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để theo dõi, điều trị.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nhân lực, phương tiện để điều trị tích cực cho các bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế địa phương được yêu cầu khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Nhiều trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở cơm gà Quỳnh Nga. (Ảnh: Phương Linh)

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm, đồng thời công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo người dân.

Bên cạnh việc làm rõ vụ việc, Sở Y tế Khánh Hòa cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, từ kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, vận chuyển đến lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.

Ngành y tế địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, ưu tiên sử dụng dịch vụ tại các cơ sở bảo đảm điều kiện vệ sinh, đặc biệt trong các bữa ăn tập thể và sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Đồng thời, địa phương cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chủ động cung cấp thông tin và sớm công bố kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Trong hai ngày 2 và 3/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tiếp nhận khoảng 50 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều là người dân địa phương và đều cho biết đã ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Sau khi được cấp cứu và điều trị, 10 trường hợp xuất viện. Những bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, sức khỏe các bệnh nhân hiện đã ổn định và dự kiến 30 trường hợp sẽ được xuất viện trong ngày 6/7.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp tiến hành kiểm tra những ca nghi ngờ.

Theo lãnh đạo UBND phường Cam Ranh, chiều ngày 4/7, đoàn công tác của địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị.