Bộ VHTT&DL phê duyệt logo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử

Theo Quyết định số 3228/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã chính thức phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) và bộ nhận diện phục vụ công tác tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3175/QĐ-BVHTTDL ngày 04/9/2025.

Mẫu biểu trưng (logo) được lựa chọn là tác phẩm của tác giả Hồ Sỹ Khải (Đồng Tháp). Hình tượng trung tâm là Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử – khoảnh khắc mang tính biểu tượng, gợi nhắc thời điểm lịch sử khi nhân dân cả nước lần đầu tiên thực hiện quyền công dân sau ngày độc lập.

Hình ảnh Bác Hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa với sắc độ đậm nhạt tương phản, gợi cảm giác trở về không khí những ngày đầu kháng chiến – kiến quốc, khi toàn dân đồng lòng cùng Chính phủ lâm thời bảo vệ thành quả cách mạng.

Logo sử dụng gam màu đỏ chủ đạo, gắn liền với màu cờ Tổ quốc, biểu trưng cho truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và khát vọng độc lập, tự do. Trên nền đỏ, ngôi sao vàng rực sáng như ngọn đuốc soi đường, nhấn mạnh ý chí và niềm tin son sắt của dân tộc đối với Đảng.

Mẫu Biểu trưng (logo)

Điểm nhấn nổi bật khác là con số “80” được tạo hình chuyển động, vừa gợi ý mốc tròn 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, vừa biểu thị sự vận động không ngừng của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Trong suốt 80 năm, Quốc hội đã đồng hành cùng đất nước, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia.

Phía sau hình ảnh Bác Hồ, tòa nhà Quốc hội được đưa vào thiết kế, tạo sự cân bằng, vững chắc và chiều sâu cho tổng thể biểu trưng. Hòm phiếu trong bố cục được giản lược thành mảng màu trắng, nổi bật Quốc huy Việt Nam – nơi gửi gắm niềm tin và nguyện vọng của nhân dân qua lá phiếu.

Dòng chữ “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026)” xuất hiện như một mốc thời gian quan trọng, làm rõ ý nghĩa lịch sử của ngày Tổng tuyển cử, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển bền vững của Quốc hội Việt Nam trong tám thập kỷ qua.

Không chỉ có ở logo, bộ nhận diện đi kèm đã được xây dựng với nhiều hạng mục: phông nền, băng rôn, phướn dọc, pin cài áo và các ấn phẩm khác. Tất cả đều dựa trên hệ thống biểu trưng và thông số kỹ thuật được phê duyệt, nhằm đồng bộ hóa hình ảnh trong toàn bộ hoạt động kỷ niệm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: mọi tổ chức, cá nhân khi sử dụng mẫu biểu trưng phải tuân thủ nghiêm các thông số thiết kế, tránh biến dạng, sai lệch, để giữ trọn vẹn giá trị và thông điệp của logo.

Với sự chuẩn hóa từ logo đến hệ thống nhận diện, Quyết định 3228/QĐ-BVHTTDL tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, mốc son mở đầu hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.