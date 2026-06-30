Bộ trưởng Y tế: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đón bệnh nhân vào ngày 10/7

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đưa ra chỉ đạo trên tại cuộc họp kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thi công với công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Công trình Y tế, cho biết đơn vị đang tập trung hoàn thiện những nhóm nhiệm vụ cuối cùng của dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Theo ông Cương, hàng loạt hạng mục đang được thi công nước rút và dự kiến hoàn thành trước ngày 5/7.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, các đơn vị cần tiến hành thủ tục thẩm định hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử cán bộ xuống tiếp quản, kiểm tra, vận hành thử nghiệm cơ sở Ninh Bình để đảm bảo tính liên hoàn sau khi nhà thầu hoàn thành công tác vệ sinh công nghiệp và bàn giao.

Chuyên khoa nào sẽ được ưu tiên?

Trước đó, trả lời VietNamNet, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh viện đã lên phương án chi tiết chỗ ăn ở, xe đi về của cán bộ công nhân viên. "Chỉ trong vòng 12 giờ từ khi Bộ Y tế bàn giao công trình hoàn thiện có thể đi vào sử dụng, bệnh viện sẽ tiếp nhận ngay bệnh nhân", ông cho biết.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẽ đón bệnh nhân từ ngày 10/7. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo kế hoạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai giai đoạn đầu với 300 giường. Theo diễn biến thực tế sau đó, đơn vị sẽ sử dụng đủ 1.000 giường trong vòng 2 năm. Lý giải điều này, PGS Hùng cho biết do đặc thù là bệnh viện chuyên về ngoại khoa, 100 người bệnh đến khám chỉ khoảng 10-15% có chỉ định phẫu thuật, còn lại là điều trị nội khoa, theo dõi diễn tiến.

"Nếu triển khai đồng thời 1.000 giường ngay sẽ không vận hành hết công suất, gây lãng phí nhân lực, vật lực, điện, nước", PGS Hùng cho hay.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ ưu tiên các chuyên ngành đang có nhu cầu lớn như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa và một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy. Đặc biệt, các trường hợp cấp cứu ngoại khoa tại khu vực Ninh Bình và lân cận sẽ được hưởng lợi đáng kể khi không còn phải mất thời gian vận chuyển lên Hà Nội.

Về số lượng bác sĩ, điều dưỡng của cơ sở 2 tại Ninh Bình, Giám đốc Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện bố trí đúng số bác sĩ, điều dưỡng trên một giường bệnh theo định mức nhân lực của Bộ Y tế dành cho bệnh viện hạng Đặc biệt, khoảng 400 bác sĩ luân phiên về đây công tác.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công năm 2015, quy mô 1.000 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 32/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, mức chi phí thu hút nhân lực tối đa đối với y, bác sĩ là 15,6 triệu đồng/người/tháng; với điều dưỡng là 12,2 triệu đồng/người/tháng còn các vị trí khác (hành chính, hộ lý...) là 11,6 triệu đồng/người/tháng.

Họ cũng được hỗ trợ chi phí vận chuyển đi lại mỗi ngày, chi phí thuê nhà lưu trú.

Cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được xếp cấp chuyên sâu ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.